الإمساك الشديد للكبار.. ما هي أسبابه وطرق علاجه في المنزل؟

الإمساك الشديد للكبار: ما هي أسبابه وطرق علاجه في البيت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الإمساك مشكلة مزمنة يعاني منها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ويُصنف الإمساك على أنه عارض وليس مرضاً، في حين يمكن أن يعاني منه الأشخاص من كافة الأعمار بينهم الأطفال الرضع، والمسنين. ولكن مهما اختلفت حدّته، يمكن معالجته بطرق مختلفة قد لا تتطلب أي إجراء طبي.

ويُشار إلى وجود حالة إمساك عندما يعاني الشخص الذي لا يتناول المسهلات من الأعراض التالية:

حركة أمعاء أقل من ثلاث مرات في الأسبوع

البراز الصلب أو الجاف أو المتكتل

الشعور بعدم إخلاء المعدة بشكل كامل

الإجهاد عند التبرز

ولكن، وجود هذه الأعراض أو غيابها ليس دليلًا قاطعًا على أن الشخص يعاني من الإمساك، إذ تختلف كل حالة عن غيرها.

ما الذي يسبب الإمساك؟

يعتبر المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى "NIDDK" في أمريكا أن العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى وجود حالة إمساك شديد عند الكبار، تشمل التالي:

تناول الأدوية التي يكون الإمساك من أعراضها الجانبية مثل مضادات الحموضة التي تحتوي على الألمنيوم، والكالسيوم، ومضادات الاختلاج، والأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب، وغيرها

الأدوية المخدرة التي تستخدم في غرف العمليات أو التي يتم وصفها طبياً للمرضى في حالات الألم القصوى

المكملات الغذائية مثل الحديد

التغييرات المفاجئة في الحياة اليومية مثل الحمل، والسفر

عدم التبرز عند الشعور بالحاجة لذلك

تغيير النظام الغذائي وعدم تناول كميات كافية من الألياف والسوائل

عدم ممارسة الرياضة

بعض الأمراض مثل باركنسون، و مرض السكري، وقصور الغدة الدرقية

الاضطرابات الهضمية، والمعوية، والانسداد الشرجي، والأورام التي قد تصيب الأمعاء

ما هي طرق علاج الإمساك الشديد للكبار؟

عند الشعور بالأعراض المذكورة أعلاه من الأفضل استشارة طبيبك المختص، وهو بدوره سيقوم بالفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة والعلاج المناسب لها. وقد يطرح عليك بعض الأسئلة التي قد تساعد على تشخيص السبب الذي يؤدي إلى الإمساك. ويجري فحوصات مثل اختبارات الدم، والبول، والبراز، وتنظير المعدة، وفحوصات القولون والمستقيم، وصور الأشعة بحسب ما تتطلب إليه الحاجة.

وبناءً عليه، تختلف طرق العلاج بحسب الحالة ومسبباتها. ويمكن أن تشمل بحسب المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، ما يلي: