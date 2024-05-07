ما هي أسباب جرثومة المعدة التي قد تصيب أكثر من نصف سكان العالم؟

ما هي اسباب جرثومة المعدة التي قد تصيب أكثر من نصف سكان العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر جرثومة المعدة أو ما يُعرف باسم هيليكوباكتر بيلوري من أنواع البكتيريا المسببة للالتهابات، والسبب الرئيسي وراء قرحة المعدة.

ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا، فإن جرثومة المعدة حالة شائعة إذ أنها تصيب بين 30% و40% من المواطنين في الولايات المتحدة، غالباً الأشخاص بعمر صغير. وقد لا تظهر أي أعراض، بينما تؤدي أحياناً إلى التغلغل نحو الطبقة الداخلية الواقية في المعدة مسببةً الالتهابات أو القرحة الهضمية.

وأشار موقع Health direct"" التابع للحكومة الأسترالية إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يُصابون بهذه البكتيريا.

ما هي أسباب جرثومة المعدة.. وكيف يمكن تجنبها؟

لم تثبت الدراسات حتى الآن، بحسب "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا، كيفية انتشار هذه الجرثومة، ولكن يعتقد الباحثون أنها تعود للأسباب التالية:

تناول الطعام غير النظيف شرب الماء غير النظيف التعرض للعاب شخص آخر مصاب

لذلك، الطريقة الأفضل لتجنب الإصابة بهذه البكتيريا هي من خلال:

غسل اليدين بانتظام قبل تناول أي طعام

تناول الطعام المنظف جيداً

التأكد من أن مصدر مياه الشرب نظيف وآمن

ولكن، يبقى السؤال عن كيفية تشخيص حالة الهيليكوباكتر بيلوري أي جرثومة المعدة، وما هي الأعراض التي تنذر بوجود هذه البكتيريا في المعدة وضرورة معالجتها، واستشارة الطبيب المختص.

ويمكن أن تتمثل أبرز الأعراض التي يشير إليها موقع Health direct"" الأسترالي، بالتالي:

الشعور بألم حارق في الجزء العلوي من البطن

عسر الهضم

التجشؤ

الغثيان أو التقيؤ

الانتفاخ

فقدان الشهية

الشعور بالتخمة

وتجدر الإشارة إلى أن الشعور بأي من هذه الأعراض، لا يعني بالضرورة الإصابة بجرثومة المعدة، ولكن من الممكن أن تنذر باحتمال وجودها، لذلك من الضروري استشارة الطبيب المختص الذي بدوره سيجري الاختبارات والفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة.