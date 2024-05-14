ما هي فترة ظهور أعراض التسمم الدوائي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما يلجأ الأشخاص في حالات المرض أو الشعور بالألم، إلى الأدوية والعلاجات المنزلية، وينسى البعض مراجعة كتيب الدواء الموجود للتعرّف إلى الأعراض الجانبية التي من الممكن للدواء أن يسببها أو إلى مكوناته التي بدورها قد تؤدي أحياناً إلى ردّ فعل من الجسم نفسه أو ما يُعرف بالتسمم الدوائي.

وقد تُسبب الأدوية آثار جانبية مختلفة بما في ذلك الحساسية، وذلك عندما يعتبر جهاز المناعة أن الدواء مادة ضارة، ويبدأ بمحاربتها.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن حساسية الدواء تختلف عن عدم تحمل الدواء، حيث لا تستطيع عملية الأيض معالجة الدواء بشكل جيد.

وأضاف الموقع أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الدواء غالبًا لا يتأكدوا من الأدوية التي يمكنهم تناولها، وتلك التي لا يمكنهم تناولها. وليس من السهل دائمًا ايجاد بدائل للأدوية التي يعاني الشخص من حساسية تجاهها. لذا فإن حساسية الأدوية لا تسبب أعراضًا حادة فحسب، بل قد تتسبب في تأخير العلاج أيضًا، إذ قد يضطر بعض الأشخاص إلى استخدام أدوية أقل فعالية كحل بديل.

وتختلف حالة حساسية الدواء عن حالة التسمم الدوائي، إذ أن الأخيرة تحصل عندما يتناول شخص ما جرعة زائدة من الدواء أو دواء غير مخصص لمعالجة حالته، بحسب ما أشار إليه موقع "medlineplus" التابع للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا، لافتًا إلى أن أعراض التسمم قد لا تظهر فوراً على المصاب أو تظهر تدريجياً بعد بضع ساعات من تناول الدواء.

أما حساسية الدواء، فعادة ما تظهر خلال ساعة من تناول الدواء، وفي بعض الحالات قد تتطلب بضع ساعات، أو حتى أيام وأسابيع.

وتشمل أولى الأعراض التي قد تظهر في حال حساسية الدواء:

احمرار الجلد

طفح جلدي

الشرى

الحكة

تورم الأغشية المخاطية

احتباس السوائل في الجسم

ويمكن أن تؤدي الأعراض التحسسية الشديدة إلى صعوبة في التنفس، والارتباك، والنعاس، أو حتى السكتة القلبية.

وقد تشمل الأعراض المتأخرة أي تلك التي تظهر بعد عدة أيام الطفح الجلدي والحرارة المرتفعة.

أما أعراض تسمم الدواء فقد تشمل بحسب موقع Healthdirect" " التابع للحكومة الاسترالية: