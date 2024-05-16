ما حقيقة فوائد الصمغ العربي العلاجية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تتواجد العديد من المكونات الطبيعية التي تمكن العلماء من إثبات فعاليتها في معالجة العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. ومن هذه المكونات، الصمغ العربي الذي يشتهر بفوائده العديدة، وكثيراً ما يُستخدم في العلاجات المنزلية أو الطب البديل، فهل يتمتع حقاً بفوائد علاجية؟

الصمغ العربي عبارة عن إفرازات صمغية مجففة من جذوع وأغصان شجر الأكاسيا، والتي تُعرف أيضاً باسم السنط. ويشيع استخدام الصمغ العربي كعلاج منزلي للعديد من الأمراض في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خصوصاً أنه منتج مستخلص من الطبيعة.

ورغم فوائده المزعومة، إلا أنه لا تتوافر أبحاث كافية حول نتائج الاختبارات السريرية الحالية الخاصة به، بحسب ما جاء في تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وقد جاء في المراجعة المنهجية الواردة على موقع "المكتبة الوطنية للطب"، والتي تطرقت إلى نتائج اختبارات سريرية بهدف تحديد فوائد الصمغ العربي واحتمال استخدامه في علاج الأمراض، أن المراجعة شملت 29 حالة وكل البيانات المرفقة لها.

وأظهرت النتائج أن تناول الصمغ العربي أدى إلى تغيرات في مستويات الدهون أو الكوليسترول، واختبارات الكلى، والترسبات على الاسنان، وصحة اللثة، وضغط الدم، وعلامات وجود التهابات، والسمنة.

كذلك أظهرت النتائج أن للصمغ العربي خصائص مضادة للالتهابات وشبيهة بالبروبيوتيك، أو غذاء البكتيريا النافعة للمعدة.

وقد تم استخدام الصمغ العربي لعلاج:

فقر الدم المنجلي

التهاب المفاصل الروماتويدي

اضطرابات التمثيل الغذائي

التهاب اللثة

امراض الجهاز الهضمي

أمراض الكلى

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنه بناءً على الأدلة المتاحة لها، يمكن للصمغ العربي أن يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز والإنسولين في الدم بعد تناوله مع وجبة تحتوي على الكربوهيدرات التي ترفع من مستويات الجلوكوز في الدم.