إليك كيفية زيادة هرمون التستوستيرون عند الرجال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتحكّم هرمون التستوستيرون في تطوير الأنسجة التناسلية، ورغم أنه هرمون جنسي خاص بالذكور، إلا أن الإناث أيضاً يُنتجن هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، ولكن بكميات قليلة.

يمكن أن تختلف مستويات هرمون التستوستيرون بحسب الجنس، والعمر، وصحة الجسم. ويكون الهرمون في أعلى مستوياته عند الذكور في مرحلة العشرينيات من العمر، وينخفض بعدها تدريجياً مع التقدّم في السن.

ويشير موقع "Healthdirect" الأسترالي إلى أن هرمون التستوستيرون، يلعب دوراً مهماً في الجسم أيضاً، من خلال:

تحفيز الرغبة الجنسية، والمزاج، وقوة العظام، والعضلات

تحفيز إنتاج خلايا الدم

إنتاج إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين

أما عند النساء، يحتاج الجسم إلى هرمون التستوستيرون للحفاظ على قوة العظام، والعضلات، وتحفيز الرغبة الجنسية، ويتحول البعض منه إلى هرمون الأستروجين.

ما هي أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال؟

قد يعاني الذكور من الأعراض التالية نتيجة لانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم:

انخفاض الرغبة الجنسية

صعوبة في الانتصاب والحفاظ عليه

تغييرات في نمط النوم ونوعيته

الشعور بالهبات الساخنة

انخفاض مستويات النشاط

المزاج السيء

صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء

كذلك، يمكن أن تحصل تغييرات بدنية مثل:

زيادة الدهون في الجسم

انخفاض نسبة العضلات والقوة

تورم أو ليونة الثديين

نمو شعر أقل في الوجه والجسم

كيف يمكن زيادة هرمون التستوستيرون عند الرجال؟

في حال انخفاض هرمون التستوستيرون في الجسم، قد يقوم الطبيب المختص بوصف علاج بديل على شكل حقن، أو جيل، أو كريم، أو حبوب يمكن تناولها عن طريق الفم. أما إذا كان انخفاض التستوستيرون نتيجة لمشاكل صحية أخرى، فمن الأفضل معالجتها أولاً قبل محاولة زيادة الهرمون في الجسم،

ويمكن أن تساعد السيطرة على مستويات السكر في الدم لمرضى السكري، والتخلص من الوزن الزائد في زيادة هرمون التستوستيرون بالجسم.

كذلك، يمكن زيادة هرمون التستوستيرون من خلال: