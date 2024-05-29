ما هي الأعراض التي تُنذر ببداية مرض السكري؟

ما هي الأعراض المنذرة ببداية مرض السكري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترتفع نسبة السكر في الدم دائمًا تقريبًا عند الأشخاص المصابين بداء السكري.

ويعود الأمر لسببين أساسيين، وفقاً لما ذكره موقع MedlinePlus" " التابع للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا، أي:

عندما ينتج الجسم كمية قليلة جدًا من الإنسولين .

عندما لا يستجيب الجسم للإشارة التي يرسلها الإنسولين

والإنسولين عبارة عن هرمون يساعد الجسم على نقل الجلوكوز (السكر) من الدم إلى العضلات أو الدهون، حيث يتم تخزينه لاستخدامه لاحقًا عند الحاجة إلى الطاقة.

في بعض الأحيان ترتفع نسبة السكر في الدم بسبب الإجهاد الناتج عن عملية جراحية، أو عدوى، أو صدمة نفسية، أو تناول الأدوية لتعود بعدها إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء التوتر.

ويمكن أن تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد أو ب جفاف في الفم

الرؤية الضبابية

جفاف البشرة

الشعور بالتعب أو الضعف

الشعور بالحاجة للتبول كثيراً أو الاستيقاظ أكثر من المعتاد للتبول أثناء الليل

أما إذا أصبحت نسبة السكر في الدم مرتفعة جداً أو بقيت مرتفعة لفترات طويلة، فقد تظهر أعراض أخرى أكثر خطورة. ومع مرور الوقت يضعف ارتفاع السكر في الدم جهاز المناعة، ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات.

كذلك، يمكن لارتفاع السكر في الدم أن يكون مؤذياً للصحة. ومن الضروري أن يعرف الشخص كيف يجعل مستويات السكر تنخفض بسرعة من خلال طرح الأسئلة التالية: