خفقان القلب.. ما هي الحالات التي تتطلب المساعدة الطبية الفورية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في غالب الأحيان لا يشعر الإنسان بنبض القلب، ولكن قد يتفاجأ أحيانًا بأنه أسرع وأقوى من المعتاد، أو ما يُسمى بحالة الخفقان.

وأشار موقع "Healthdirect" الأسترالي إلى أن خفقان القلب شائع جداً، ويمكن أن يصيب الأشخاص من كافة الأعمار.

ما هي الأعراض المرتبطة بخفقان القلب؟

تسارع نبض القلب

نبض القلب غير المنتظم

الإغماء

صعوبة في التنفس

ألم في الصدر

أوضح موقع "MedlinePlus " التابع للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا إلى أن أسباب خفقان القلب قد تكون نتيجة الحالات التالية:

القلق، أو التوتر، أو نوبات الهلع ، أو الخوف

تناول الكافيين

تعاطي المخدرات

تعاطي تناول الأدوية المزيلة للاحتقان

تناول حبوب تخفيف الوزن

ممارسة الرياضة

ارتفاع حرارة الجسم

استهلاك النيكوتين

في بعض الأحيان، ترتبط حالة الخفقان بعدم انتظام نبض القلب، بسبب الأمراض التالية:

أمراض القلب

مشاكل في صمام القلب

مستوى غير طبيعي من البوتاسيوم في الدم

أدوية معينة، كالتي تستخدم لعلاج الربو، وارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل القلب

فرط نشاط الغدة الدرقية

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم

متى يكون خفقان القلب خطيرًا، ويستدعي مراجعة الطبيب المختص؟

رغم أن العديد من الأسباب التي تؤدي إلى خفقان القلب تكون غير خطيرة، إلا أنه من المهم دائماً مراجعة الطبيب المختص في حال الشعور بأي من الأعراض التالية:

استمرار خفقان القلب لأكثر من بضع دقائق

حصول نوبات متكررة من خفقان القلب

وجود تاريخ عائلي لمشاكل صحية متعلقة بنبض القلب

أما الحالات التي تتطلب المساعدة الطبية الفورية، فتتضمن: