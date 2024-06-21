هل تختلف أعراض نقص فيتامين "د" عند الرجال مقارنة بالنساء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر فيتامين "د" ضروريًا للعديد من الوظائف البيولوجية الأساسية مثل الاستقلاب، ووظيفة العضلات، والمناعة.

يتسبب نقص هذا الفيتامين باضطرابات شائعة مثل هشاشة العظام والكسور، والسرطان، والصدفية، وغيرها. ويحظى نقص فيتامين "د" بأهمية بالغة، ويمكن علاجه بطريقة آمنة وسهلة من خلال تناول المكملات الغذائية.

وتتشابه أعراض نقص فيتامين "د" عند الرجال والنساء على حد سواء. وفقاً للموقع الالكتروني الرسمي لـ “مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويمكن أن يؤدي انخفاض معدلاته بشكل بسيط إلى نقص كالسيوم الدم المزمن، وفرط نشاط الغدد جارات الدرقية (hyperparathyroidism).

ما الذي يسبب نقص فيتامين "د"؟

يمكن أن يًصاب الشخص بنقص فيتامين "د" لأسباب مختلفة، وفقاً لما جاء على موقع Medlineplus"" الإلكتروني التابع لـ “مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا، وتشمل ما يلي:

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين "د" في النظام الغذائي

عدم امتصاص الجسم لكميات كافية من فيتامين "د" من الطعام

عدم التعرض لأشعة الشمس الكافية

عدم قدرة الكبد أو الكليتين على تحويل فيتامين "د" إلى شكله النشط في الجسم

تناول أدوية تتعارض مع قدرة الجسم على تحويل أو امتصاص فيتامين "د"

ما هي الأعراض الجانبية التي يسببها نقص فيتامين "د"؟

قد يؤدي نقص فيتامين "د" إلى فقدان كثافة العظام، مما قد يساهم في إصابة الجسم بهشاشة العظام والكسور، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل:

الكساح عند الأطفال، وهو مرض نادر يجعل العظام لينة وقابلة للانحناء. تلين العظام عند البالغين من الرجال والنساء، مما يؤدي إلى ضعف العضلات والشعور بآلام شديدة.

كيف يمكن للجسم الحصول على المزيد من فيتامين "د"؟

تحتوي بعض الأطعمة طبيعياً على فيتامين "د"، منها:

الأسماك الدهنية مثل السلمون، والتونة، والماكريل

كبد البقر

الجبن

الفطر

صفار البيض

كما يمكن الحصول على فيتامين "د" من خلال تناول الأطعمة المدعمة به، وتشمل: