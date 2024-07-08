ما هي الدهون الثلاثية وما الذي يسبب ارتفاع نسبتها في الجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر الدهون الثلاثية النوع الأكثر شيوعًا من الدهون في الجسم. وتتواجد نتيجة تناول بعض الأطعمة، مثل الزبدة، والزيوت، والدهون الأخرى. تأتي الدهون الثلاثية أيضًا من السعرات الحرارية الزائدة التي لا يحتاج الجسم إلى استهلاكها على الفور حيث يحولها إلى دهون ثلاثية، ويخزنها في الخلايا الدهنية.

وأشار موقع medlineplus"" التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا أنه عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة، فإنه يطلق الدهون الثلاثية، حيث تحمل جزيئات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة جدًا (VLDL) الدهون الثلاثية إلى الأنسجة.

وقد يزيد مستوى الدهون الثلاثية المرتفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل مرض الشريان التاجي.

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية؟

تشمل العوامل التي يمكن أن ترفع مستوى الدهون الثلاثية ما يلي:

تناول أطعمة ب سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم بانتظام، وخاصة تناول الكثير من السكر

زيادة الوزن أو السمنة

التدخين

الإفراط في شرب الكحول

تناول بعض الأدوية

بعض الاضطرابات الوراثية

أمراض الغدة الدرقية

سوء السيطرة على مرض السكري من النوع 2

أمراض الكبد أو الكلى

ويمكن معالجة ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية من خلال إجراء تغييرات بسيطة على أسلوب الحياة: