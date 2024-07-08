ما هي الدهون الثلاثية.. وما الذي يسبب ارتفاع نسبتها في الجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر الدهون الثلاثية النوع الأكثر شيوعًا من الدهون في الجسم. وتتواجد نتيجة تناول بعض الأطعمة، مثل الزبدة، والزيوت، والدهون الأخرى. تأتي الدهون الثلاثية أيضًا من السعرات الحرارية الزائدة التي لا يحتاج الجسم إلى استهلاكها على الفور حيث يحولها إلى دهون ثلاثية، ويخزنها في الخلايا الدهنية.
وأشار موقع medlineplus"" التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا أنه عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة، فإنه يطلق الدهون الثلاثية، حيث تحمل جزيئات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة جدًا (VLDL) الدهون الثلاثية إلى الأنسجة.
وقد يزيد مستوى الدهون الثلاثية المرتفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل مرض الشريان التاجي.
ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية؟
تشمل العوامل التي يمكن أن ترفع مستوى الدهون الثلاثية ما يلي:
- تناول أطعمة بسعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم بانتظام، وخاصة تناول الكثير من السكر
- زيادة الوزن أو السمنة
- التدخين
- الإفراط في شرب الكحول
- تناول بعض الأدوية
- بعض الاضطرابات الوراثية
- أمراض الغدة الدرقية
- سوء السيطرة على مرض السكري من النوع 2
- أمراض الكبد أو الكلى
ويمكن معالجة ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية من خلال إجراء تغييرات بسيطة على أسلوب الحياة:
- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.
- تناول كميات أقل من الطعام، وخصوصاً الأطعمة الغنية بالدهون.
- زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر واختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) مثل البقوليات، ومنتجات الحبوب الكاملة.
- تناول المزيد من الأسماك، وخصوصاً تلك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السلمون، والماكريل، والتونة، والسلمون المرقط. ويمكن أن تقلل نسبة الأوميغا 3 العالية من مستويات الدهون الثلاثية..
- التخلص من الدهون الزائدة في الجسم من خلال تناول الأكل الصحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
- عدم التدخين.
- التحكم بالمشاكل الصحية التي يعاني منها الجسم مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
- تناول الأدوية المعالجة التي من شأنها خفض مستويات الدهون الثلاثية العالية، وذلك عندما يعاني المريض من فرط ثلاثي جليسريد الدم العائلي أو من مرض في القلب.