التهاب المسالك البولية لدى النساء..ما هي أعراض هذه الحالة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الجهاز البولي نظام تصريف الجسم لإزالة الفضلات والماء الزائد، ويشمل الكليتين، والحالبين، والمثانة، ومجرى البول.

أما التهابات المسالك البولية (UTIs) فهي تُعد ثاني أكثر أنواع العدوى شيوعًا في الجسم والتي من الممكن أن تصيب الأشخاص في أي مرحلة عمرية.

وأشار موقع Womenshealth.org" " التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية لأن مجرى البول لديهن أقصر من الرجل، مما يسهل على البكتيريا الدخول إلى المثانة. كما أن فتحة مجرى البول لدى المرأة أقرب من المهبل وفتحة الشرج، وتُعتبر المصدر الرئيسي للجراثيم مثل الإشريكية القولونية (E. coli) التي تسبب عدوى المسالك البولية.

ما هي أبرز أعراض التهاب المسالك البولية عند النساء؟

يتشارك الرجال والنساء بأعراض التهاب المسالك البولية، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus" التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، و أكثر شيوعاً هي:

رائحة البول الكريهة

ألم أو حرقان عند التبول

الحاجة إلى التبول كثيراً

صعوبة في إفراغ المثانة بالكامل

الحاجة الشديدة إلى إفراغ المثانة

ويكمن علاج التهاب المسالك البولية بتناول المضادات الحيوية عن طريق الفم، لمدة ثلاثة أيام فقط أو لمدة تمتد بين 7 و 14 يوماً وفقاً لشدة الالتهاب. كما أنه يتوجب على الشخص المصاب استكمال تناول المضادات الحيوية حتى عند الشعور بالتحسن لتجنب الإصابة بالعدوى حيث يصبح علاجها أكثر صعوبة.

كما قد يلجأ الطبيب المختص أيضاً إلى وصف دواء لتخفيف الألم الحارق والحاجة الملحة للتبول، والذي بدوره قد يؤدي إلى تغير لون البول إلى اللون البرتقالي أو الأحمر.

يجب اتباع الخطوات التالية للوقاية من عدوى المسالك البولية: