ما هي أكثر المناطق التي يواجه سكانها نقصًا في التغذية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) حمل عنوان " حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" لعام 2024، عن أن نسبة سكان العالم الذين يواجهون الجوع استمرت عند المستوى ذاته تقريبا لمدة ثلاث سنوات متتالية عقب ارتفاعها بشكل حاد في الفترة ما بين عامي 2019 و2021.

وأشارت أحدث التقديرات إلى أن معدل انتشار النقص الغذائي العالمي بلغ %9.1 في عام 2023، ما يمثل زيادة ما بين 713 و757 مليون شخص من حيث عدد السكان حول العالم، مقارنة بنسبة 7.5% في عام 2019.

وذكر التقرير أن إفريقيا هي المنطقة التي تعاني من أكبر نسبة من السكان الذين يواجهون الجوع بما يصل إلى %20.4، مقارنة بـ 8.1% في آسيا، و6.2 % في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و %7.3 في أوقيانوسيا. مع ذلك، لا تزال آسيا موطنًا لأكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون الجوع في العالم بما يصل إلى 384.5 مليون شخص. وبلغ العدد في إفريقيا 298.4 مليون نسمة مقارنة بـ 41.0 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و3.3 مليون في أوقيانوسيا. وفي جميع المناطق، لا يزال معدل انتشار النقص الغذائي أعلى من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19."

وأظهرت التوقعات أن 582 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، ما يعني زيادة بنحو 130 مليون شخص، مقارنة بالسيناريو الذي عاشه الاقتصاد العالمي قبل جائحة "كوفيد-19".

وأوضح التقرير أنه في عام 2023، كان نحو 28.9% من سكان العالم أو 2.33 مليار شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، ما يعني أنهم لم يحصلوا بشكل منتظم على الغذاء الكافي.

نعرض لكم في الإنفوغراف أعلاه نظرة على أبرز الإحصاءات والأرقام لوضع الأمن الغذائي في العالم.