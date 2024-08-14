(CNN)-- عقدت منظمة الصحة العالمية لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس mpox (المعروف سابقًا باسم جدري القرود)، وسط مخاوف من وصول سلالة أكثر فتكًا من الفيروس، من النوع الأول، إلى أربع أقاليم لم تتأثر سابقًا في أفريقيا. وقد تم احتواء هذه السلالة سابقًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

اجتمع خبراء مستقلون في اللجنة افتراضيًا، الأربعاء، لتقديم المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بشأن شدة تفشي المرض. بعد تلك المشاورة، أُعلن الأربعاء حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا – وهو أعلى مستوى من الإنذار بموجب قانون الصحة الدولي.

وأعلنت مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي المرض كحالة طوارئ صحية عامة للأمن القاري في اليوم السابق - وهو أول إعلان من نوعه من قبل الوكالة منذ إنشائها في عام 2017.

منذ بداية هذا العام، تم الإبلاغ عن أكثر من 17000 حالة وأكثر من 500 حالة وفاة في 13 دولة في أفريقيا، وفقًا لمراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تصنف تفشي المرض على أنه "حدث عالي الخطورة للغاية". وكان أعلى عدد من الحالات (أكثر من 14000) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أبلغت عن 96٪ من الحالات المؤكدة هذا الشهر.

Mpox هو مرض فيروسي يمكن أن ينتشر بسهولة بين الناس ومن الحيوانات المصابة. يمكن أن ينتشر من خلال الاتصال الوثيق، مثل اللمس أو التقبيل أو ممارسة الجنس، وكذلك من خلال المواد الملوثة، مثل الملاءات والملابس والإبر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي المؤلم والصداع وآلام العضلات والظهر وانخفاض الطاقة وتضخم الغدد الليمفاوية.

لعقود من الزمن، تم اكتشاف المرض بشكل كبير في وسط وغرب إفريقيا، لكنه بدأ أيضًا في الانتشار في أوروبا وأمريكا الشمالية في عام 2022. أعلنت منظمة الصحة العالمية سابقًا تفشي الجدري المائي حالة طوارئ صحية عالمية في يوليو/تموز 2022 وانتهت في مايو/أيار 2023.

يتميز الجدري المائي بفصيلتين وراثيتين، الأولى والثانية. الفصيلة هي مجموعة واسعة من الفيروسات التي تطورت على مدى عقود وهي مجموعة وراثية ومتميزة سريريًا. الفصيلة Ib أكثر قابلية للانتقال وتسبب مرضًا أكثر شدة.

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية سابقًا إن الفيروس يمكن احتواؤه "بشكل مباشر تمامًا، إذا فعلنا الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب". كما دعوا إلى التعاون الدولي في تمويل وتنظيم الجهود لقمع تفشي المرض.

كانت المنظمة وقعت بالفعل على عملية قائمة الاستخدام الطارئ لكلا لقاحي الجدري المائي ووضعت خطة استجابة إقليمية تتطلب 15 مليون دولار، مع صرف 1.45 مليون دولار بالفعل من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ.