الإمارات.. إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي لرصد الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة بيانات، المزود لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية، السبت، نجاح إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان للشركتين، أنه تم إطلاق القمر الصناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO) بالشراكة مع شركة ICEYE، الرائدة في مجال تشغيل أقمار سار - SAR لرصد الأرض والحلول ذات الصلة بالمتابعة المستمرة، ومساندة جهود التعاطي مع الكوارث الطبيعية.

وتم إطلاق القمر الصناعي على متن الرحلة المشتركة SpaceX Transporter 11 التي انطلقت من قاعدة Vandenberg Space Force في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث تم التحقق من نجاح الاتصال بالقمر الصناعي، وبدأت عمليات تشغيله الاعتيادية.

وحسب البيان، يوفر القمر الصناعي الجديد حلول رصد مستمرة عالية الدقة، ويستخدم نظام استشعار نشط يُضيء سطح الأرض ويقيس الإشارة المنعكسة لتوفير صور عالية الدقة.

ويمكن لأقمار SAR التقاط الصور في مختلف الأوقات، ليلا ونهارًا، بغض النظر عن ظروف الطقس أو انعكاس أشعة الشمس، وذلك بعكس أقمار التصوير الضوئي التقليدية.

ويغطي مناطق جغرافية أكبر وصورًا عالية الدقة لمناطق أصغر، مما يقدّم قيمة أكبر للعملاء، وفقا لبيان شركتي بيانات والياه للاتصالات.

في عام 2023، تم إنشاء البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض عن طريق الاستشعار عن بُعد بالأقمار الصناعية. ولتحقيق ذلك، تسعى الإمارات إلى تطوير مجموعة من أقمار SAR في المدار الأرضي المنخفض (LEO) لتوفير تدفق مستمر للبيانات وحلولا شاملة لتطبيقات SAR.