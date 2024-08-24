(CNN)-- قال متحدث باسم المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن الدكتور أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يتعافى في منزله بعد دخوله المستشفى بسبب فيروس غرب النيل.

وقال المتحدث إن فاوتشي، وهو مسؤول صحي عام منذ فترة طويلة أصبح اسمًا مألوفًا كجزء من فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، من المتوقع أن يتعافى تمامًا.

يتم إدخال حوالي 1000 أمريكي إلى المستشفى كل عام بسبب أشد أشكال فيروس غرب النيل، والذي ينتشر من خلال لدغة البعوض المصاب. يتم تشخيص 1500 آخرين في المتوسط ​​بعد ظهور الأعراض، على الرغم من أن الخبراء يقدرون أن ما يصل إلى 80٪ من حالات العدوى في الولايات المتحدة لم يتم التعرف عليها أبدًا.

لا يوجد لقاح أو علاج محدد لفيروس غرب النيل. معظم الحالات خفيفة، وتسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وطفح جلدي. في حوالي 1 من كل 150 حالة، يجتاح الفيروس الدماغ والجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى تورم الدماغ أو تلف الدماغ أو الوفاة. يموت حوالي 100 شخص من عدوى غرب النيل في الولايات المتحدة كل عام.

وعادة ما يُرى نشاط الفيروس الأشد كثافة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. وحتى 20 أغسطس/آب، تم الإبلاغ عن 216 حالة هذا العام في 33 ولاية، منها 142 حالة إصابة عصبية، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.