دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مركز الفلك الدولي ومقره أبوظبي، السبت، طلوع نجم "سهيل" اعتبارا من اليوم، في سماء دولة الإمارات ومنطقة الجزيرة العربية، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ويُعتبر طلوع نجم سهيل مؤشرًا إلى انكسار شدة الحر، وانصراف القيظ، وبداية الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة، بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة الجوية، واحتفاظ الأرض برطوبتها لفترة أطول، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبعد نحو 45 يومًا يتساوى الليل بالنهار في حدود الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث ستحل أجواء الاعتدال تدريجيًا، أما عن البرد والشتاء فيكون بعد مرور 100 يوم من طلوع سهيل، بحسب "وام".

من جهته، أشار إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إلى اهتمام أبناء الجزيرة العربية منذ القدم بمطالع النجوم، والنظر فيها، ومعرفة منازلها وذلك لارتباطها بحياتهم اليومية في الليل والنهار. إذ من خلالها يعرفون دخول فصول السنة، وأوقات نزول الأمطار، وأوقات البرد والحر، ومع طلوع النجم سهيل يبدأ موسم الصفرية أو "لصفري" كما يعرف محليا، بحسب ما نقلت "وام".