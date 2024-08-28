الدُمل.. ما هي وكيف تعالجها في المنزل؟

الدمل: ما هي وكيفية علاجها في المنزل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الدُمل عبارة عن عدوى تصيب بصيلات الشعر بسبب بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus ).

وذكر موقع "Betterhealth" أن هذه البكتيريا الشائعة تعيش على الجلد، ويحملها ثلث الناس في الأنف.

عادة ما تكون المكورات العنقودية الذهبية غير ضارة، ولكنها يمكن أن تسبب مجموعة من الالتهابات تتراوح حدّتها بين الخفيفة والشديدة، إذا تمكنت من الوصول إلى الأنسجة العميقة. وتكون مناطق معينة من الجسم أكثر عرضة للإصابة بالدمامل، بما في ذلك الوجه، والحلق، والإبطين، والفخذ، والأرداف.

وتشمل أعراض الدُمل:

التهاب وألم في منطقة صغيرة من الجلد ظهور كتلة مؤلمة تكوّن رأس أبيض أو أصفر بعد عدة أيام فقع الدمل خروج القيح

ما هي عوامل الخطر الناتجة عن الدمامل؟

تسمح الجروح أو الخدوش للبكتيريا بالوصول إلى الأنسجة العميقة. ويمكن أن تتسبب بعض العوامل في جعل الشخص أكثر عرضة لتفشي الدمامل، منها:

مرض السكري: الدمامل المتكرّرة قد تكون من أعراض مرض السكري، إذا لم تتم السيطرة على مستوياته، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً.

قلة النظافة: العرق وخلايا الجلد الميتة في الثنيات، مثل الإبط، توفر موطناً مضيافاً للبكتيريا.

التغذية: قد يؤدي سوء التغذية إلى ضعف مناعة الشخص الطبيعية.

الجلد المتضرر: يمكن للحالات الجلدية الأخرى، مثل الأكزيما، أن تؤدي إلى تشقق سطح الجلد.

ما هي طرق علاج الدُمل؟

تتضمن طرق علاج الدُمل في المنزل:

مقاومة عصر الدمل

غسل الدمل بالصابون المطهر

وضع كمادة ساخنة لمدة 10 دقائق، ثلاث مرات يوميًا، لتشجيع الدُمل على إظهار رأسها

تغطية الدمل التي تفقع بضمادة

غسل اليدين جيداً لمنع انتشار العدوى

استخدام مناشف جديدة بعد غسل وتجفيف المناطق المصابة

مراجعة الطبيب المختص إذا لم تتحسن الدمل بعد بضعة أيام

أما العلاج الطبي للدمل الشديدة فقد يشمل المضادات الحيوية والعمليات الجراحية البسيطة. لذا ينصح دائمًا بعلاج الدمامل حول العينين والأنف من قبل الطبيب، لأن العدوى قد تصل إلى مجرى الدم وبعدها إلى الدماغ. وقد يشمل العلاج: