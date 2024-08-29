جفاف الفم..هل هو أمر طبيعي أم يتطلب العلاج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الإصابة بجفاف الفم يشير إلى أنه ليس لدى الشخص ما يكفي من اللعاب لإبقاء الفم رطبًا. ويعاني كل شخص من جفاف الفم من حين لآخر، ما قد يُصعب من عملية المضغ، والبلع، والتحدّث.

وأشار موقع "medlineplus" الأسترالي، إلى أن جفاف الفم يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان أو التهابات الفم.

ما الذي يسبب جفاف الفم؟

هناك العديد من الأسباب المحتملة لجفاف الفم، وتشمل:

الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، وعلاجات مشاكل السيطرة على المثانة

الأمراض مثل متلازمة شوغرن (وهي اضطراب في الجهاز المناعي)، وفيروس نقص المناعة البشرية، واضطرابات الغدد اللعابية، والسكري

العلاج الإشعاعي ، والذي يمكن أن يلحق الضرر بالغدد اللعابية إذا تعرضت للإشعاع أثناء العلاج

العلاج الكيميائي، الذي يمكن أن يجعل اللعاب أكثر كثافة ويسبب جفاف الفم

التنفس من خلال الفم

استهلاك الكحول أو التبغ أو غيرها من المواد

ما هي أعراض جفاف الفم؟

قد تشمل أعراض جفاف الفم ما يلي:

شعور دبق وجاف في الفم صعوبة في المضغ، أو البلع، أو التذوق، أو التحدث شعور بالحرقة في الفم شعور بالجفاف في الحلق تشقق الشفاه لسان جاف وخشن تقرحات الفم وجود عدوى في الفم رائحة فم كريهة

ما هي علاجات جفاف الفم؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها للمساعدة في تخفيف الأعراض: