ما هي أبرز النصائح لتقليل كمية الملح في نظامك الغذائي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر كمية صغيرة من الصوديوم مهمة للصحة، ولكن غالبية الأشخاص يستهلكون كمية أكبر مما يحتاجه الجسم.

وأشار موقع "betterhealth" الأسترالي إلى أن الكلى تنظم مستويات الصوديوم في الجسم.

ويسبب تناول الكثير من الصوديوم ارتفاعًا بضغط الدم والعديد من الحالات الصحية الأخرى.

أما إذا انخفضت مستويات الصوديوم كثيراً في الجسم، فعندها يتم إطلاق هرمون الألدوستيرون، الذي يزيد من كمية الصوديوم الموجودة في الجسم عن طريق الحد من الكمية التي يتم التخلص منها عادةً في البول.

ويُعد فقدان الصوديوم المفرط أمر نادر جدًا، وقد يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه.

طريقة علاج الأملاح في الجسم من خلال تقليل كمية الملح في النظام الغذائي:

مع انخفاض مستويات الملح في الطعام، تتكيف براعم التذوق لدى الأشخاص في غضون أسابيع، لذا فإن تقليل الملح تدريجيًا يُعد عاملاً رئيسيًا للنجاح في علاج الأملاح. كما ينصح باتباع النصائح التالية لتقليل الملح في عملية تحضير الطعام:

استخدام الأعشاب الجافة أو الطازجة مثل البقدونس، والأوريجانو، والزعتر، والشبت، والريحان أو خليط الأعشاب الجافة لإضافة نكهة .

استخدام البهارات ومحسنات النكهة الأخرى مثل الثوم والفلفل الحار .

تعتبر عصائر الليمون الحامض من أفضل معززات النكهة، وغالباً ما تجعل اللحوم أكثر طراوة .

القيام بتجارب بسيطة في الطبخ للحصول على أفكار حول النكهات التي تتناسب بشكل جيد مع بعضها البعض. على سبيل المثال، يعزز مسحوق الكاري نكهة البطاطس أو البيض، وتتناسب الخضار بشكل جيد مع الخل البلسمي وزيت الزيتون.

تقليل كمية الملح التي تستخدم في الطهي أو على المائدة. بالنسبة للشخص العادي، يمثل هذا حوالي 25٪ من إجمالي تناول الملح وهو أحد الإجراءات السهلة التي يمكنك اتخاذها لتقليل تناول الصوديوم .

يعتقد البعض أن ملح البحر هو بديل صحي لملح الطعام العادي ، ولكن كلاهما يتكون من كلوريد الصوديوم، لذا من الأفضل تجنبه .

تجنب الأطعمة السريعة والأطعمة الجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح .

من المهم التركيز على كمية الأملاح المخفية في الأطعمة التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الملح في النظام الغذائي، وذلك من خلال: