حموضة المعدة..كيف تعالج هذه الحالة بطرق منزلية ومن دون أدوية؟

كيفية علاج حموضة المعدة بطرق منزلية ومن دون أدوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحدث داء الارتداد المعدي المريئي عندما يتسرّب حمض المعدة وينتقل إلى المريء، وهو ما يُعرف أيضاً باسم "الارتجاع" أو "الارتجاع الحمضي". ويعاني الجميع تقريبًا من حرقة المعدة بسبب الارتجاع الحمضي خلال فترة من حياتهم.

ما هي أعراض حموضة المعدة؟

ذكر موقع "Healthdirect" الأسترالي أن الأعراض الأكثر شيوعًا تضم:

حرقة في المعدة

القلس أو اندفاع الطعام من المريء

صعوبة في البلع

تُعتبر حرقة المعدة من الأعراض الرئيسية لداء الارتداد المعدي المريئي، حيث يشعر الشخص بانزعاج أو ألم حارق في الصدر. يمكن أن يمتد هذا الألم أحيانًا إلى الرقبة، والحلق، والفك. وغالبًا ما تكون حرقة المعدة أسوأ بعد تناول وجبات طعام ثقيلة، أو الاستلقاء، أو الانحناء.

علاج حموضة المعدة

هناك العديد من الطرق والحيل المنزلية التي يمكن أن تساعد الشخص في التخلص من حموضة المعدة أو الحد من أعراضها، وتشمل:

تغييرات نمط الحياة

يُعد إجراء تغييرات على نمط الحياة أمرًا ضروريًا للحد من أعراض الارتجاع المعدي المريئي، وحموضة المعدة، والوقاية منها. ويمكن لإنقاص الوزن أن يساعد في علاج الأعراض.

النظام الغذائي

يتأثر غالبية الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء بنوعية الطعام ووقت تناول الطعام.

ومن المهم تحديد الأطعمة المسببة للأعراض، وتجنب تناولها. وتشمل الأطعمة التي قد تسبب هذه المشاكل:

القهوة

الكحول

الأطعمة الدهنية أو الحارة والفلفل

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

المشروبات الغازية

عصائر الحمضيات

الشوكولاتة

النعناع

الأطعمة المقلية

المعجنات

الكعك والبسكويت

الأطعمة الدهنية مثل شطائر البرجر، والدجاج المقلي، والبيتزا

كما ينصح أيضاً بإجراء بعض التعديلات على العادات اليومية المتعلقة بالأكل مثل تناول كميات قليلة من الطعام بشكل متكرّر خلال اليوم، وتناول العشاء قبل موعد النوم بساعتين على الأقل، وتجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام.

التوقف عن التدخين والكحول

يثير الدخان الجهاز الهضمي، ويجعل الأعراض أسوأ. وثبت أن الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى تحسين الأعراض بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج مرض الارتجاع المعدي المريئي.

كذلك، تؤثر الكحول على المعدة، وتريح العضلات المحيطة بالمريء، مما يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة.

رفع السرير بشكل أعلى

يمكن أن يساعد رفع رأس أو أعلى السرير بحوالي 20 سنتيمترا باستخدام قطعة من الخشب أو وسادة في التخفيف من أعراض الارتجاع في الليل.