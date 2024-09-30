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الاستعداد لنهاية العالم..إليكم سبب أهمية التعاون بين البشر وقت الكوارث

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا قمت بمشاهدة أي فيلم خيال علمي عن الموتى الأحياء، أو كما يُعرفون بـ"الزومبي"، فمن المرجح أن ترى مشاهد لأشخاص في حالة ذعر وهلع يهاجمون بعضهم البعض في سبيل الهرب من وحوش "الزومبي" قبل أن تلتهم أدمغتهم. 

لكن، يُدرك الباحثون أن مثل هذه الاستجابات ليست أكثر من مجرد خرافات.

وخلال الأزمات، يستجيب غالبية الناس بالتعاطف، والرعاية، والتعاون. وقد تبيّن أن البشر كانوا يتعاونون للتعامل مع الكوارث منذ الأيام الأولى للحضارة. وقد وجد الباحثون أمثلة عبر التاريخ على "التعاطف مع الكوارث" الذي يدفع الناس إلى التطوع أثناء وقوعها.

وأوضحت أثينا أكتيبيس في كتابها بعنوان "دليل ميداني لنهاية العالم: دليل جاد نوعا ما للنجاة خلال أوقاتنا الموحِشة" أنه "في أوقات الكوارث، غالبًا ما يلجأ الناس إلى موقف تعاوني للغاية بشكل غريزي". 

وتابعت: "انظر إلى أي كارثة حديثة، وسترى أن المزيد من الناس يتدخّلون للمساعدة وتقديم يد العون، وأن الفوضى والاستفادة من الآخرين تُعتبر الاستثناء وليست القاعدة".

وتحدثت CNN مع أكتيبيس، وهي أستاذة مساعدة في علم النفس بجامعة ولاية أريزونا، التي تحث الناس على تذكّر ذلك عند الاستعداد لجميع أنواع الكوارث. 

وأكتيبيس عالمة نفس اجتماعية درست التعاون والكرم البشري والصراع لأكثر من 20 عامًا. ورغم جديتها في الاستعداد للكارثة الكبرى، إلا أنها عازمة أيضًا على "جعل نهاية العالم ممتعة مرة أخرى". 

وتأمل أن ينقل كتابها القرّاء من "الشعور بالخوف بشأن عدم اليقين في المستقبل إلى الشعور بالاستعداد لإعادة هيكلة حياة الشخص لخلق مستقبل أكثر استدامة ومرونة لجميع البشر".

CNN: ماذا تقصدين بنهاية العالم؟

 أثينا أكتيبيس: التعريف اليوناني القديم لنهاية العالم يتمثل بـ"الكشف عن ما نواجهه"، لذا فإن نهاية العالم هي أي حدث يكشف عن المخاطر التي نواجهها. وتوفر لنا هذه الأحداث فرصًا للتعلّم وتعزيز نقاط ضعفنا حتى نتمكن من البقاء والازدهار في أوقات تزداد سوءًا.

إننا لا نعيش في مستقبل كارثي فحسب، بل نعيش أيضًا في حاضر كارثي. وتحدث نهاية العالم في جميع الأماكن طوال الوقت، إذ دائمًا ما تكون الأوضاع مأساوية في مكان ما من العالم.

ويمنحنا التعامل نفسيا مع نهاية العالم فرصة لمعرفة ما هو مهم حقًا بالنسبة لنا وبناء مجتمع يساعدنا في الحماية من المخاطر، سواء كانت هذه المخاطر كارثية أو يومية.

CNN: ما الذي علمك إياه عملكِ عن كيف ومتى يساعد الناس بعضهم بعضا؟

 أثينا أكتيبيس: من خلال العمل الميداني والتجارب التي أجريتها مع المشاركين من البشر في المختبر وفي النمذجة الحاسوبية التي أقوم بها، رأينا أن المواقف التي يسودها عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ والأزمات تبرِز غرائز الناس لمساعدة بعضهم البعض، من دون توقع أي مقابل.

CNN: هل يعني هذا أن البشر يميلون إلى العناصر الجماعية بطبيعتهم؟

 أثينا أكتيبيس: هذا الاتجاه يحتوي على عناصر من الجماعية والفردية. وعلى سبيل المثال، قمنا  بدراسة مربي الماشية في جنوب أريزونا ونيو مكسيكو والذين يعيشون في مساحات شاسعة، على بعد أميال من جيرانهم، هم بمثابة نموذج للاستقلال، ويعتقدون بشدة أنه يجب عليك أن تعتني بتحدياتك الخاصة. 

ولكن إذا نشأت مشكلة غير متوقعة، إذا أصيب شخص ما أو مرض، أو حدثت وفاة، أو فشل في المعدات لا يمكن التنبؤ به، فإنهم يتدخلون لمساعدة بعضهم البعض من دون قيود.

غالبًا ما تستند رغبتنا في المساعدة إلى المعرفة البسيطة بأن لدينا القدرة على تخفيف الحاجة التي نراها. وعندما نشعر بالترابط مع الأشخاص من حولنا، فإن هذا يجعل التدخّل أسهل.

CNN: ما الدور الذي لعبته نهاية العالم عبر التاريخ في ما تسميه "مقاومة نهاية العالم" لدى البشر؟

 أثينا أكتيبيس: لقد تعاملنا مع مواقف نهاية العالم على مر تاريخنا، حتى قبل أن نصبح بشرًا. تطورت جميع الكائنات الحية للتعامل مع المخاطر. كانت التغيرات البيئية والهجرات والحروب جزءًا من مجتمعاتنا لفترة طويلة، وقد تطوّر البشر للتعامل مع المخاطر معًا وبشكل جماعي.

نحن لا نتكيف فقط عندما تتغير المواقف في بيئتنا، ولكننا نتعلم أيضًا بمجرد خروجنا من الأزمة. وتعد أهم قدرة بشرية للتعامل مع الأزمات هي التعاون، بعد ذلك تأتي قدراتنا على التواصل وتبادل المعلومات والترابط مع بعضنا البعض، والاهتمام الحقيقي برفاهية بعضنا البعض. 

CNN: في خضم الأزمات التي يواجهها العالم اليوم، كيف نتجاوز الشعور بالعجز الذي يمكن أن يمنعنا من اتخاذ أي إجراء؟

 أثينا أكتيبيس: من المهم أن يكون لديك حس المغامرة! من السهل أن نستسلم لحالة من الخوف من التغيرات التي تطرأ على العالم، ولكن يمكننا أن ننظر إلى هذه التحديات باعتبارها فرصًا للتعلّم والنمو، وفهم عالمنا بشكل أفضل، والتغلب عليه. 

وبدلًا من انتظار وقوع الأحداث السيئة، يمكننا أن نفكر مسبقًا في بعض الأمور البسيطة التي يمكننا القيام بها لنكون أكثر مرونة. ويمكن أن يؤتي هذا ثماره بشكل كبير عند وقوع حدث سيئ.

غالبًا ما يُطلب من الناس إدارة الضغوط الخاصة بهم باليقظة، لكننا نحتاج إلى آليات للتعامل معًا مع الضغوط الجماعية التي يشعر بها الكثير منا. ويعد التعاون والتواصل والعمل معًا في المجتمع أمرًا ضروريًا. تعد الفنون كذلك وسائل رائعة ومهمة للغاية للناس للتعامل مع الغموض والقلق وتخيل مستقبل جماعي محتمل معًا. وتقدم القصص طريقة رائعة لجذب الانتباه المشترك إلى الحقائق البديلة والمستقبل والاحتمالات التي تساعدنا في تنسيق الحركة المحتملة في اتجاهات جديدة.

CNN: هل ستكون مقاومتنا التطورية لنهاية العالم كافية لمواجهة الكوارث اليوم؟

 أثينا أكتيبيس: تحدث نهاية العالم اليوم على نطاق هائل، ولم نتطوّر بعد لإدارتها. وتبرز المخاطر الوجودية التي نواجهها على نطاق لا يمكننا التعامل معه كأفراد. ومن أجل البقاء على قيد الحياة في مواجهة التحديات، يجب أن نواجهها بمستوى من التعاون البشري والتواصل بما يتناسب مع ضخامة المشاكل. 

ويتطلب تعلّم تنسيق قدراتنا والعمل معًا لإيجاد حلول بطريقة إيجابية.

نحن بحاجة ماسّة إلى التعاون بين الناس الذين لديهم أساليب مختلفة للغاية لفهم العالم، حتى يتمكن العلماء، والفنانون، والأطباء، وصنّاع السياسات من تبادل الأفكار حول كيفية تغيير سلوكنا الجماعي. نحن نتمتع بأدمغة مذهلة في معالجة المعلومات، لذا نمتلك عدداً هائلاً من القدرات، سواء كأفراد أو كمجموعات، التي لم نستغلها بالكامل للتعامل مع التحديات التي نواجهها، وهناك فرصة هائلة في هذا السياق.

ومن بين الأمور الرائعة في التطوّر البشري أننا تطورنا للقيام بأشياء لم نقم بها من قبل، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وفي نهاية المطاف هذا يعد سببا يدعونا إلى التفاؤل الشديد بالمستقبل.

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