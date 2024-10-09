عالم شيخوخة شهير: أطفال اليوم لن يعيشوا حتى الـ100 عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتاد عالم الشيخوخة جاي أولشانسكي على ردود الفعل العنيفة التي تثيرها آراؤه بشأن طول عمر الإنسان. فقبل عقود، توقّع وزملاؤه أن يبلغ الأطفال ​سن الـ85 عامًا كمعدل وسطي فقط، وربما تتمكن نسبة تتراوح بين 1% و5% من البقاء على قيد الحياة لبلوغ عمر الـ100 عام.

وقال أولشانسكي إنّ كثيرين تراجعوا عن هذا الواقع البارد، بعدما اعتادوا على التنبؤات القائلة إن 50% من الأطفال سيعيشون حتى سن المائة عام.

وأوضح أولشانسكي، أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة في جامعة إلينوي بمدينة شيكاغو الأمريكية، أنه "في عام 1990، توقّعنا أن تتباطأ الزيادة بمتوسط ​​العمر المتوقع، وأن يكون لتأثيرات التدخلات الطبية التي نسميها ضمادات الجروح، تأثير أدنى على متوسط ​​العمر المتوقع".

وأضاف: "الكثير من الناس لم يتفقوا معنا حول هذا الأمر".

الآن، بعد 34 عامًا، يبدو أن أولشانسكي والباحثين الآخرين أثبتوا وجهة نظرهم.. ونُشر تحليلهم لبيانات العمر المتوقع من أستراليا، وفرنسا، وهونغ كونغ، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والولايات المتحدة، في مجلة Nature Aging، الإثنين.

وتوصلت الدراسة إلى أنّ الإناث من الأطفال اللواتي وُلدن عام 2019 في هذه الأماكن لديهن فرصة بنسبة 5.1٪ للوصول إلى سن الـ100 عام، فيما بلغت نسبة الذكور 1.8%.

وقال أولشانسكي: "انتظرنا 30 عامًا لاختبار فرضيتنا. لقد أظهرنا أنّ عصر الزيادات السريعة في متوسط ​​العمر المتوقع للإنسان قد انتهى، تمامًا كما توقّعنا".

وأضاف: "الآن، أريد التأكد من تفسير هذا بشكل صحيح. ما زلنا نكتسب متوسط ​​العمر المتوقع، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعقود السابقة".

وكان لـCNN مقابلة مع أولشانسكي حول تحليله لبيانات طول العمر.

وفقًا لتحليل جديد، فإن 5% فقط من الأطفال الإناث وحوالي 2% من الأطفال الذكور المولودين اليوم سيعيشون حتى عمر 100 عام. Credit: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images

CNN: كثر قالوا إن البشر ستكون لديهم القدرة للعيش حتى عمر 120 عامًا، أو حتى 150 عامًا قريبًا. كيف توفق بين نتائجك وهذه التوقعات؟

أولشانسكي: هذه أرقام مختلقة. ما من طريقة للتحقق تجريبيًا من ادعاءات إطالة العمر الجذري التي يطلقها الناس في هذه الصناعة.

ندعو بورقتنا البحثية الناس للتوقف عن المبالغة. هذه فرضيات علمية غير قابلة للاختبار. فامرأة واحدة فقط احتفلت بعيد ميلادها الـ122.

الشيخوخة غير قابلة للتغيير حاليًا، إنها تتسبب بتُدهور خلاياك، وأنسجتك، وأعضائك، وأنظمة أعضائك التي لا يمكن إيقافها حاليًا. فهي نتيجة ثانوية لآلية الحياة التشغيلية.

أما تعريض عدد كاف من الناس في مجتمع ما لقوة الشيخوخة الثابتة، فقد يعني أنك ستواجه عقبة تجعل من الصعب تحقيق المزيد من المكاسب في متوسط ​​العمر المتوقع، وهذا هو وضعنا الآن. يمكنك الاستمرار بإحراز تقدّم ضد الأمراض الرئيسية، لكن لا تأثير لذلك على إطالة العمر كما يعتقد الناس، في الواقع، سيكون لذلك تأثير متناقص.

CNN: خلال السنوات الثلاثين الماضية، أصبحت السمنة المفرطة والأمراض المرتبطة بها مثل مرض السكري من النوع 2 منتشرة على نطاق واسع. ما الدور الذي لعبه هذا في إبطاء المسيرة نحو طول العمر؟

أولشانسكي: نعم، شهدنا هذا الارتفاع الدراماتيكي في السمنة المفرطة بين السكان، التي تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وغيرها من الأمراض. في عام 2005، نشرت أنا وزملائي بحثاً يشير إلى أن هذا الجيل سيكون أول جيل من الأطفال يعيش عمراً أقصر من عمر ذويهم بسبب السمنة المفرطة.

واستجابة لذلك، ابتكرت العلوم الطبية مجموعة واسعة من التقنيات المذهلة لإطالة العمر والمصممة لعلاج عواقب السمنة والسكري وأمراض القلب أدوية مثل الستاتينات، والمضادات الحيوية، واللقاحات، والإجراءات الجراحية، والأجهزة للكشف عن الأمراض والعلاجات المبكرة لكل هذه الأمراض. وقد نجحت هذه التقنيات. وكانت رائعة للغاية.

في العصر الحديث، يعيش غالبية الناس حتى سن السبعين والثمانين عاماً، وبعضهم حتى سن التسعين وما بعده، وجميعهم تقريبًا يعيشون في وقت تم تصنيعه بواسطة التكنولوجيا الطبية.

لعبة طول العمر التي نمارسها الآن هي لعبة Whac-A-Mole. وتمثل كل شامة مرضًا مختلفًا، وكلما تقدمت في العمر، زاد عدد الشامات، وظهرت بشكل أسرع.

سنكون أكثر صحة بالطبع. سوف تتحسن صحة الإنسان بشكل كبير إذا تمكنا من التوقف عن تناول هذه الأدوية والتخلص من الوزن الزائد، والإقلاع عن التدخين، والقضاء على التعرض لأشعة الشمس أو تقليل التعرض لها، والتخلص من العقاقير، لكن هذا لن يحدث حقًا في العالم الحقيقي.

CNN: تستند الحجج القائلة بأن البشر سيعيشون حتى عمر 150 عامًا وما فوق إلى العمل الذي يتم إجراؤه على الحيوانات. في حين أن الفئران ليست بشرًا، هل يمنحك هذا العمل الأمل؟

أولشانسكي: هناك سبب للتفاؤل بأن ثورة طول العمر الثانية تقترب. ينجح الباحثون في إبطاء الشيخوخة البيولوجية في ذباب الفاكهة، والديدان، والفئران، والقردة، ما يمنح البشرية فرصة ثانية لتغيير مسار بقاء الإنسان.

هذا هو علم الشيخوخة. الباب مفتوح على مصراعيه لنا لتغيير العملية البيولوجية الأساسية للشيخوخة. ومع ذلك، أخذ بعض الباحثين نتائج هذه النماذج الحيوانية وافترضوا أنه إذا كان بإمكانك مضاعفة عمر الفأر مرتين أو ثلاث مرات، يمكنك مضاعفة عمر الإنسان أو زيادته ثلاثة أضعاف.

لا شك لدي في أننا نستطيع إطالة عمر هذه الأنواع الأقصر عمراً، لكن لا يوجد دليل على أن هذا يُترجم إلى زيادة مماثلة في متوسط ​​العمر المتوقع للبشر. هل يرجح أن يجعلنا نعيش حياة أطول؟ نعم. هل نعرف إلى أي مدى؟ لا.

لا ينبغي أن يكون مقياس النجاح هو إطالة العمر، بل إطالة العمر الصحي. وهذا أمر يمكننا قياسه، ونرغب به جميعاً. في الواقع، أود أن أزعم أن العمر الصحي هو السلعة الأكثر قيمة على وجه الأرض ونحن في مجال تصنيع أكبر قدر ممكن منها.