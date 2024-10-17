دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن خطر انتشار الكوليرا في لبنان "مرتفع للغاية"، بعد اكتشاف حالة إصابة في شمال البلاد.

وقال عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن المنظمة تشعر بالقلق منذ أشهر بشأن خطر الإصابة بالكوليرا بسبب "تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي" للاجئين وفي المناطق المعرضة للخطر.

وأوضح أبو بكر للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "إذا انتشر وباء الكوليرا... إلى النازحين الجدد، فقد ينتشر بسرعة كبيرة".

ويعانى لبنان من تفشي وباء الكوليرا لأول مرة منذ 30 عاما، بين عامي 2022 و2023، خاصة في الشمال.

ورغم أنه جرى تطعيم النازحين في شمال لبنان مؤخرا، حذر أبو بكر من أن "بعض مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن وزارة الصحة اللبنانية قامت بتفعيل بروتوكولات الطوارئ لتعزيز المراقبة وتتبع الاتصال بعد اكتشاف الحالة.

وفي أغسطس/آب، أطلقت وزارة الصحة اللبنانية حملة تطعيم ضد الكوليرا استهدفت 350 ألف شخص يعيشون في مناطق شديدة الخطورة، لكن الحملة "توقفت بسبب تصاعد العنف"، حسبما ذكر رئيس منظمة الصحة العالمية.

يُذكر أن مرض الكوليرا ينتشر عن طريق المياه والأغذية الملوثة، ويسبب الإسهال الشديد والجفاف، وخاصة بين الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص مياه الشرب المأمونة أو عدم كفاية الصرف الصحي.