ما هي متلازمة توريت وكيف تصيب الأطفال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- متلازمة توريت هي حالة تصيب الجهاز العصبي، وتُسبب ما يُعرف بـ "التشنجات اللاإرادية".

وهذه التشنجات اللاإرادية عبارة عن تشنجات أو حركات أو أصوات مفاجئة يقوم بها الأشخاص بشكل متكرر من دون القدرة على السيطرة عليها.

وتُشبه الإصابة بالتشنجات اللاإرادية إلى حد ما الإصابة بالفواق أو ما يعرف أيضاً بالحازوقة اللاإرادية.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إلى أن هناك نوعان من التشنجات اللاإرادية: الحركية والصوتية.

التشنجات اللاإرادية الحركية: عبارة عن حركات يقوم بها الجسم، وتشمل الرمش، أو هز الكتفين، أو هز الذراع مثلاً.

التشنجات اللاإرادية الصوتية: عبارة عن الأصوات التي يصدرها الشخص مثل الهمهمة، أو التنحنح، أو الصراخ .

ويمكن لكل أنواع التشنجات اللاإرادية هذه أن تكون بسيطة أو معقدة.

التشنجات اللاإرادية البسيطة: تشمل فقط أجزاء قليلة من الجسم، مثل التحديق بالعينين أو الاستنشاق .

التشنجات اللاإرادية المعقدة: تشمل عادةً أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن يكون لها نمط معين، مثل هز الرأس أثناء هز الذراع، ثم القفز للأعلى .

ما هي أعراض التشنجات اللاإرادية؟

يمكن أن يعاني الشخص من التشنجات اللاإرادية التي تتراوح بين البسيطة والمؤقتة التي تدوم لبضعة أسابيع أو أشهر، والمعقدة التي تدوم طويلاً. تبدأ أعراض التشنجات اللاإرادية عادة عندما يكون عمر الطفل بين 5 و10 سنوات. وغالبًا ما تحدث الأعراض الأولى في منطقة الرأس والرقبة.

تتغير أنواع التشنجات اللاإرادية وعدد مرات الإصابة بها مع مرور الوقت. ورغم أن الأعراض قد تظهر وتختفي ثم تعاود الظهور، إلا أن هذه الحالات تُعتبر مزمنة.

في معظم الأحيان، تقل التشنجات اللاإرادية خلال فترة المراهقة والبلوغ المبكر، وقد تختفي تمامًا. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون منها، تستمر أعراضهم حتى مرحلة البلوغ وقد تصبح أكثر سوءاً.