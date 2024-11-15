جائزة الحسين لأبحاث السرطان في الأردن تُكرّم 13 باحثًا من 20 بلدًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حاز عدد من الباحثين على جائزة الحسين لأبحاث السرطان للعامين 2023 و2024 في الأردن.

وكرّم الأمير طلال بن محمد، مندوبا عن الملك الأردني عبدالله الثاني ثلاثة عشر من العلماء الباحثين العرب المقيمين في مختلف أنحاء العالم، من أصل 472 باحثا تقدّموا للجائزة، من أكثر من 20 دولة، تقديرا لإسهاماتهم في أبحاث السرطان

وألقت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال خلال حفل توزيع الجوائز كلمة قالت فيها: "لقد قمنا بتأسيس جائزة الحسين لأبحاث السّرطان من أجل هدف محدّد: وهو إطلاق مبادرات علميّة عربيّة تكون هي القاعدة الأساسيّة لتقدّمنا، وعدم الاكتفاء بالأبحاث الغربيّة. واللّيلة، نحتفل بالعلماء والباحثين العرب الذين تميّزوا في أبحاث السّرطان، ونكرّمهم كرموز للمثابرة والإبداع والابتكار".

ولعام 2024، حاز على جائزة إنجاز العُمر - المسار الدولي، الدكتور محمد مهتي، من مستشفى سانت أنطوان في فرنسا، بينما حازت على جائزة المسار الإقليمي، الدكتورة رندة حمادة، من جامعة الخليج العربي في البحرين.

ومُنحت جائزة الباحث الناشئ المسار الدولي، للدكتور بيشوي فلتس، من كلّية طب وايل كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حاز الدكتور محمد أبو فرج، من مستشفى الجامعة الأردنية في الأردن على جائزة الباحث الناشئ، المسار الإقليمي.

وفاز بمنحة الباحث الواعد كلّ من الدكتورة علا ثابت، من مستشفى سرطان الأطفال 57357 في مصر، والدكتورة عذاري الزعابي، من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان.

ولعام 2023، فقد حاز على جائزة إنجاز العُمر - المسار الدولي، الأستاذ الدكتور طوني شويري، من معهد "دانا فاربر" للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حاز الدكتور علي شمس الدين، من معهد نايف باسيل للسرطان في الجامعة الأمريكية في بيروت على جائزة إنجاز العمر، المسار الإقليمي.

ومنحت جائزة الباحث الناشئ - المسار الدولي، للدكتور حاتم عبد العظيم، من معهد مونتيري للتكنولوجيا في المكسيك، بينما حاز الدكتور يعقوب يوسف، من مركز الحسين للسرطان في الأردن، على جائزة الباحث الناشئ، المسار الإقليمي.

وفاز بمنحة الباحث الواعد كلّ من الدكتورة هديل حلالشة، من مركز الحسين للسرطان في الأردن، والدكتورة هبة الحاج، من الجامعة الأمريكية في بيروت.

ومُنحت جائزة البرنامج الأكاديمي المتميز لبرنامج تقييم التكنولوجيا الصحية على مستوى المستشفيات في مركز الحسين للسرطان في الأردن.