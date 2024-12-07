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أسماك قرش وفرائسها.. فوز صورة تجسد الرعب تحت المياه "وغرائز الطبيعة الخام"

علوم وصحة
نشر
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"غرائز الطبيعة الخام" تتجلّى بالصورة الفائزة لأسماك قرش وفرائسها
التقطت الباحثة أنجيلا ألبي الصورة الفائزة لهذا العام، المعنونة "الصيد من أعلى"، التي توثق سربًا من أسماك الشعاب المرجانية ذات الرأس الأسود أثناء مواجهتها لأربعة أسماك قرش في جزر المالديف. كما فازت بالجائزة الأولى ضمن فئة السلوك.Credit: Angela Albi/Royal Society Publishing Photography Competition 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم الكشف عن الديناميكيات بين المفترس والفريسة في صورة مذهلة لأسماك تتعرّض للهجوم من قبل أسماك قرش صغيرة في مياه جزر المالديف الضحلة. وفازت هذه الصورة بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية الملكية للنشر لهذا العام.

وقد استعانت المصوّرة أنجيلا ألبي، الباحثة ما بعد الدكتوراه في معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان بألمانيا، بخبرة أوغست باولا للتحكم بطائرة بدون طيار، والتقاط الصورة الفائزة للأسماك الفضية تتعرض للهجوم من قبل أربعة أسماك قرش صغيرة، وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن الجمعية الملكية.

وأفادت ألبي في البيان: "بعد شروق الشمس أو قبل غروبها مباشرة، تصبح المياه الضحلة في جزر المالديف نقية وشفافة. هذه أيضًا هي اللحظات التي نلاحظ فيها على نحو أفضل التفاعلات بين أسماك قرش الشعاب المرجانية وفرائسها". 

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وأشار هيو تورفي، عضو لجنة التحكيم لهذا العام إلى أنه "من وجهة نظر المصوّرين، فإنّ غرائز الطبيعة الخام تنبض بالحياة، حيث تتحرّك مجموعة الأسماك في تزامن شبه مثالي ثم تنقسم لتجنّب أسماك القرش".

تتكوّن المسابقة من خمس فئات: علم الفلك، السلوكيات، علوم الأرض والمناخ، البيئة وعلوم البيئة، والتصوير الدقيق. 

وفازت صورة ألبي ضمن فئة السلوكيات، وبالجائزة الكبرى.

مسابقة تصوير
التقط عمران سلطان الصورة الفائزة ضمن فئة علم الفلك، "القلب والروح"، سديمين عثر عليهما على بعد أكثر من 7000 سنة ضوئية.Credit: Imran Sultan/Royal Society Publishing Photography Competition 2024

وضمن فئة علم الفضاء، التقط المصور عمران سلطان تفاصيل معقدة لسديمين في كوكبة ذات الكرسي، يقعان على بعد أكثر من 7000 سنة ضوئية.

مسابقة تصوير
التقط المصور ديفيد غارسيا صورة لبحيرة تشكلت فوق سطح الغطاء الجليدي في غرينلاند بواسطة iPhone 15 pro أثناء رحلة. وفازت هذه الصورة المعنونة"بحيرة ذوبان الغطاء الجليدي" ضمن فئة علوم الأرض.Credit: David Garcia/Royal Society Publishing Photography Competition 2024

وفازت الصورة المعنونة "بحيرة ذوبان الغطاء الجليدي" في غرينلاند، بالجائزة الأولى ضمن فئة علوم الأرض والمناخ. وتمكّن المصوّر ديفيد غارسيا من التقاط الصورة بواسطة هاتف آيفون عندما ظهرت نافذة صغيرة من الضوء أثناء رحلته إلى بلدة ساحلية في غرب غرينلاند.

مسابقة تصوير
وفازت صورة "عيون متعبة" للمخرج خوسيه مانويل مارتينيز لوبيز، الذي وثّق عيون عقرب اللحاء الجاف بميكروسكوب التألق الضوئي، ضمن فئة التصوير الدقيق. تم التقاط الصورة في ولاية باجا كاليفورنيا بالمكسيك. Credit: Jose Manuel Martinez Lopez/Royal Society Publishing Photography Competition 2024

كما فازت صورة "العيون المتعبة" التي توثّق عينا عقرب اللحاء من مسافة قريبة، بالجائزة الأولى ضمن فئة التصوير الدقيق. التقط المصوّر خوسيه مانويل مارتينيز لوبيز 110 صور لعيّنة جافة لتحقيق أثر الصورة.

مسابقة تصوير
فاز بيتر هدسون بالجائزة الكبرى ضمن فئة علم البيئة والبيئة، عن صورته "Secretary Bird Gullet"، حيث وثّق اللحظة التي كان فيها الجراد على وشك أن يؤكل.Credit: Peter Hudson/Royal Society Publishing Photography Competition 2024

أمّا فئة البيئة والعلوم البيئيّة فقد فاز بها بيتر هدسون، الذي وثّق لحظة كان فيها طائر السكرتير على وشك تناول الجراد.

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