ما هي الخزعة وكيف تختلف طرق إجرائها؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ما هي الخزعة وكيف تختلف طرق إجرائها؟ - CNN Arabic

ما هي الخزعة وكيف تختلف طرق إجرائها؟

علوم وصحة
نشر
3 دقائق قراءة
ما هي الخزعة وكيف تختلف طرق إجرائها؟
ما هي الخزعة وكيف تختلف طرق إجرائها؟Credit: MAHMUD TURKIA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الخزعة إجراء طبي يؤخذ خلاله عينة من أنسجة الشخص المريض لفحصها وتشخيص مرض أو حالة طبية. وتختلف إجراءات أخذ الخزعة اعتمادًا على موقع الأنسجة قيد الفحص.

وبمجرد إزالة الأنسجة، توضع عادةً في مادة حافظة وترسل إلى مختبر علم الأمراض حيث يتم وضعها في الشمع وتقطيعها إلى شرائح رفيعة. بعدها، يتم تثبيت الشرائح على شريحة زجاجية ممزوجة بأصباغ مختلفة تسلّط الضوء على أنواع وخصائص الخلايا المختلفة.

وبحسب ما جاء على موقع betterhealth الأسترالي، يمكن تحديد الخلايا غير الطبيعية وتحديد العلاج وفقا لنتائج فحص الخزعة. 

تستغرق هذه الاختبارات 24 ساعة بالحد الأدنى قبل أن يتمكن اختصاصي علم الأمراض من فحصها والتوصل إلى النتائج. وفي بعض الأحيان أثناء الجراحة، سيطلب الجراح فحص جزء متجمد من الأنسجة، التي يتم قطع أجزاء منها وصبغها وفحصها خلال دقائق قليلة وقت إجراء العملية.

ما هي مختلف إجراءات نزع الخزعة؟

هناك أنواع مختلفة من إجراءات الخزعة، تشمل ضمنًا:

  1. خزعة نخاع العظم: تتم إزالة عينة صغيرة من نخاع العظم (عادة من الورك) بواسطة إبرة رفيعة. يساعد هذا النوع من الخزعة على تشخيص أمراض مثل سرطان الدم.
  2. الخزعة الموجهة بالتنظير المهبلي: منظار المهبل هو مجهر صغير يستخدم لفحص منطقة عنق الرحم عند المرأة أثناء أخذ عينة من الأنسجة. يتم إجراء هذه الخزعة عادة لمعرفة أسباب نتيجة اختبار عنق الرحم غير الطبيعية.
  3. الخزعة بالمنظار: المنظار عبارة عن أنبوب مرن يمكن إدخاله في فتحة صغيرة (مثل الفم أو فتحة الشرج) أو من خلال شق صغير في الجلد. وبمجرد الوصول إلى الكتلة، يمكن تمرير أدوات لقطع عينة من الأنسجة عبر المنظار.
  4. خزعة استئصالية: تتم إزالة الكتلة بالكامل، وذلك اعتمادا على مكان الورم، كما يمكن استخدامه لكتل الثدي. وفي هذه الحال يحتاج المريض إلى الخضوع للتخدير العام. 
  5. الخزعة الجراحية: تتم إزالة شريحة صغيرة فقط من الكتلة، واعتمادًا على موقعها، قد تكون هناك حاجة إلى مخدر عام أو موضعي. يمكن استخدام هذا النوع من إجراءات إزالة الخزعة للكتل الموجودة في النسيج الضام مثل العضلات.
  6. خزعة بالإبرة: تتم إزالة عينة صغيرة من الكتلة من طريق إبرة رفيعة تحت الجلد. ويمكن أن يتم ذلك إما مع أو من دون مخدر موضعي، وعادةً ما يستخدم هذا النوع من الخزعة لتشخيص حالات الكبد أو الغدة الدرقية.
  7. الخزعة بالثقب: يتم استخدام أداة خاصة لإحداث ثقب في الطبقات العليا من الجلد، ويمكن أن يساعد هذا النوع من الخزعة على تشخيص الأمراض الجلدية المختلفة.
  8. الخزعة المجسمة: تساعد سلسلة من الأشعة السينية في توجيه إبرة الجراح إلى الكتلة، وعادةً ما يتم إجراء هذا النوع من الخزعة عندما يصعب رؤية الكتلة أو الشعور بها.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.