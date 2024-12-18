ما هي الخزعة وكيف تختلف طرق إجرائها؟

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الخزعة إجراء طبي يؤخذ خلاله عينة من أنسجة الشخص المريض لفحصها وتشخيص مرض أو حالة طبية. وتختلف إجراءات أخذ الخزعة اعتمادًا على موقع الأنسجة قيد الفحص.

وبمجرد إزالة الأنسجة، توضع عادةً في مادة حافظة وترسل إلى مختبر علم الأمراض حيث يتم وضعها في الشمع وتقطيعها إلى شرائح رفيعة. بعدها، يتم تثبيت الشرائح على شريحة زجاجية ممزوجة بأصباغ مختلفة تسلّط الضوء على أنواع وخصائص الخلايا المختلفة.

وبحسب ما جاء على موقع betterhealth الأسترالي، يمكن تحديد الخلايا غير الطبيعية وتحديد العلاج وفقا لنتائج فحص الخزعة.

تستغرق هذه الاختبارات 24 ساعة بالحد الأدنى قبل أن يتمكن اختصاصي علم الأمراض من فحصها والتوصل إلى النتائج. وفي بعض الأحيان أثناء الجراحة، سيطلب الجراح فحص جزء متجمد من الأنسجة، التي يتم قطع أجزاء منها وصبغها وفحصها خلال دقائق قليلة وقت إجراء العملية.

ما هي مختلف إجراءات نزع الخزعة؟

هناك أنواع مختلفة من إجراءات الخزعة، تشمل ضمنًا: