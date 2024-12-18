ما هي الخزعة وكيف تختلف طرق إجرائها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الخزعة إجراء طبي يؤخذ خلاله عينة من أنسجة الشخص المريض لفحصها وتشخيص مرض أو حالة طبية. وتختلف إجراءات أخذ الخزعة اعتمادًا على موقع الأنسجة قيد الفحص.
وبمجرد إزالة الأنسجة، توضع عادةً في مادة حافظة وترسل إلى مختبر علم الأمراض حيث يتم وضعها في الشمع وتقطيعها إلى شرائح رفيعة. بعدها، يتم تثبيت الشرائح على شريحة زجاجية ممزوجة بأصباغ مختلفة تسلّط الضوء على أنواع وخصائص الخلايا المختلفة.
وبحسب ما جاء على موقع betterhealth الأسترالي، يمكن تحديد الخلايا غير الطبيعية وتحديد العلاج وفقا لنتائج فحص الخزعة.
تستغرق هذه الاختبارات 24 ساعة بالحد الأدنى قبل أن يتمكن اختصاصي علم الأمراض من فحصها والتوصل إلى النتائج. وفي بعض الأحيان أثناء الجراحة، سيطلب الجراح فحص جزء متجمد من الأنسجة، التي يتم قطع أجزاء منها وصبغها وفحصها خلال دقائق قليلة وقت إجراء العملية.
ما هي مختلف إجراءات نزع الخزعة؟
هناك أنواع مختلفة من إجراءات الخزعة، تشمل ضمنًا:
- خزعة نخاع العظم: تتم إزالة عينة صغيرة من نخاع العظم (عادة من الورك) بواسطة إبرة رفيعة. يساعد هذا النوع من الخزعة على تشخيص أمراض مثل سرطان الدم.
- الخزعة الموجهة بالتنظير المهبلي: منظار المهبل هو مجهر صغير يستخدم لفحص منطقة عنق الرحم عند المرأة أثناء أخذ عينة من الأنسجة. يتم إجراء هذه الخزعة عادة لمعرفة أسباب نتيجة اختبار عنق الرحم غير الطبيعية.
- الخزعة بالمنظار: المنظار عبارة عن أنبوب مرن يمكن إدخاله في فتحة صغيرة (مثل الفم أو فتحة الشرج) أو من خلال شق صغير في الجلد. وبمجرد الوصول إلى الكتلة، يمكن تمرير أدوات لقطع عينة من الأنسجة عبر المنظار.
- خزعة استئصالية: تتم إزالة الكتلة بالكامل، وذلك اعتمادا على مكان الورم، كما يمكن استخدامه لكتل الثدي. وفي هذه الحال يحتاج المريض إلى الخضوع للتخدير العام.
- الخزعة الجراحية: تتم إزالة شريحة صغيرة فقط من الكتلة، واعتمادًا على موقعها، قد تكون هناك حاجة إلى مخدر عام أو موضعي. يمكن استخدام هذا النوع من إجراءات إزالة الخزعة للكتل الموجودة في النسيج الضام مثل العضلات.
- خزعة بالإبرة: تتم إزالة عينة صغيرة من الكتلة من طريق إبرة رفيعة تحت الجلد. ويمكن أن يتم ذلك إما مع أو من دون مخدر موضعي، وعادةً ما يستخدم هذا النوع من الخزعة لتشخيص حالات الكبد أو الغدة الدرقية.
- الخزعة بالثقب: يتم استخدام أداة خاصة لإحداث ثقب في الطبقات العليا من الجلد، ويمكن أن يساعد هذا النوع من الخزعة على تشخيص الأمراض الجلدية المختلفة.
- الخزعة المجسمة: تساعد سلسلة من الأشعة السينية في توجيه إبرة الجراح إلى الكتلة، وعادةً ما يتم إجراء هذا النوع من الخزعة عندما يصعب رؤية الكتلة أو الشعور بها.