ما هي أنواع الفيتامين ب وأعراض نقص كل منها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتواجد الفيتامينات بشكل طبيعي في الطعام وهي ضرورية بكميات صغيرة جدًا لمختلف وظائف الجسم مثل إنتاج الطاقة، وتكوين خلايا الدم الحمراء.

يحتاج الجسم إلى 13 فيتامينًا، 8 منها تشكل فيتامينات المجموعة ب.

ويفتقر الجسم إلى الطاقة من دون فيتامينات المجموعة ب، خاصة أنها ضرورية لمساعدة الجسم على استخدام العناصر الغذائية المنتجة للطاقة (مثل الكربوهيدرات، والدهون، والبروتين) كوقود.

يمتلك الجسم قدرة محدودة على تخزين غالبية فيتامينات المجموعة ب، باستثناء فيتامين ب12 وحمض الفوليك، ويتم تخزينهما في الكبد. لذا من المهم تناول كميات كافية من هذه الفيتامينات بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن ومغذي.

وذكر موقع Healthdirect الأسترالي أن أعراض نقص فيتامين ب، اعتمادًا على نوع الفيتامين ب غير المتواجد بشكل كاف في الجسم، عادة ما تكون خفيفة ويمكن علاجها من خلال اعتماد نظام غذائي غني بالفيتامين ب.

الثيامين

أعراض نقص الثيامين:

فقدان الوزن

فقدان الذاكرة على المدى القصير والارتباك

ضعف العضلات

أعراض القلب والأوعية الدموية

عوامل الخطر:

شرب الكحول بشكل كبير

أمراض الكبد

سوء التغذية

جراحة علاج السمنة

البيوتين

أعراض نقص البيوتين:

ظهور طفح جلدي

التهاب الملتحمة

الثعلبة

تشوهات الجهاز العصبي المركزي

الريبوفلافين

أعراض نقص الريبوفلافين:

اضطرابات النمو

ظهور طفح جلدي

التهاب الفم واللسان

تشققات في زاوية الفم

فقر الدم

عوامل الخطر:

النظام الغذائي النباتي

الرياضيين النباتيين

الحوامل والمرضعات وأطفالهن

حمض الفوليك

أعراض نقص حمض الفوليك:

الضعف والتعب

صعوبة في التركيز

حدة الطباع

الصداع

خفقان القلب

ضيق في التنفس

عوامل الخطر:

عدم تناول الطعام الكافي بسبب اضطرابات الأكل، أو كبر السن، أو الإعاقة، أو العزلة

الحالات التي تؤدي إلى سوء امتصاص الفيتامينات

شرب الكحول بشكل كبير

التدخين

زيادة الحاجة الأيضية نتيجة للنمو السريع، والحمل، والحروق، وفقدان الدم، وتلف الجهاز الهضمي، وبعض أمراض الدم

تناول الأدوية مثل الميثوتريكسيت والسلفاسالازين

النياسين

أعراض نقص النياسين:

يؤثر بشكل رئيسي على الجلد

الخَرَف

الفيتامين ب12

أعراض نقص الـ B12:

التعب أو الضعف

شحوب الجلد

خفقان القلب

فقدان الشهية

فقدان الوزن

عوامل الخطر:

التهاب المعدة المناعي الذاتي

استئصال المعدة

استئصال الأمعاء الدقيقة

جراحة علاج السمنة

النظام الغذائي النباتي

الاضطرابات المعوية التي قد تؤثر على امتصاص الفيتامينات مثل مرض الاضطرابات الهضمية، ومرض التهاب الأمعاء

تناول بعض أنواع الأدوية

حمض البانتوثنيك

أعراض نقص حمض البانتوثنيك:

سرعة الانفعال

عدم الشعور بالهدوء والراحة

التعب واللامبالاة والشعور بالضيق

اضطرابات النوم

الغثيان والتقيؤ والتشنج

التنميل والترنح في المشية

الفيتامين ب6

أعراض نقص الفيتامين B6:

فقر الدم

ظهور طفح جلدي

النوبات

الاكتئاب والارتباك

عوامل الخطر: