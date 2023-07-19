ماذا تخبرك دموع العین بدون سبب؟ إلیك 8 مؤشرات

اكتشاف جديد.. شبكيّة العين قد تدلّ على إمكانية إصابتك بمرض الزهايمر مستقبلًا.. كيف ذلك؟

تبدأ بحكة العين وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .. ما هي متلازمة شوغرن وما أسبابها؟

هل تعاني من جفاف العين أو توتر في رقبتك وظهرك؟ قد تحتاج إلى “حمية” من الأجهزة الرقمية

من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال والنساء.. ما هي أعراض سرطان القولون وكيف يمكنك الوقاية منه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترتبط دموع العين عادة بالبكاء بسبب الحزن، أو الخوف، أو حتى القلق، أو لأي سبب يتعلق بالمشاعر الإنسانية.

لكن ماذا لو كان تساقط الدموع غير مرتبط بالمشاعر، فهل هذا مؤشر على حالة طبية معينة؟

ويمكن أن يشير تساقط الدموع بدون وجود سبب معروف لدى الشخص إلى ما يلي:

الإصابة بالتهاب الملتحمة التحسسي

ذكرت مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية أن الالتهاب التحسسي للملتحمة -وهي الغشاء الذي يغطي العين- هو رد فعل تجاه مسببات الحساسية المختلفة. ويؤدي هذا الالتهاب إلى ظهور أعراض عديدة منها العيون الدامعة.

نزلات البرد والإنفلونزا

قد تكون نزلات البرد أو الإنفلونزا سببًا للدموع في العينين، إذ أشار موقع الأبحاث العلمية PubMed في مقال منشور أن أكثر أعراض نزلات البرد والإنفلونزا شيوعًا تتمثل بدموع العين، وارتفاع درجات الحرارة، واحتقان الأنف.

اضطراب وظائف الغدد الدهنية

وفي مقال آخر نشره موقع الأبحاث العلمية PubMed، أشار فيه إلى أنه من وظائف الغدد الميبومية -وهي غدد دهنية تقع على حافة الجفن- إفراز الدهون اللازمة لمنع تبخر الدموع، والمساعدة في الحفاظ على توازن سطح العين.

وفي حال حدوث انسداد لهذه الغدد أو وجود أي خلل واضطراب فيها، وانخفاض طبقة الدهون في الغشاء المائي للدموع، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تبخر الدموع، مما يتبعه زيادة في إفرازها تعويضيًا، بحسب ما نشره الموقع.

انسداد القنوات الدمعية

وبينً الموقع الإلكتروني الرسمي لمستشفى جامعة كوفنتري للخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، علاقة انسداد القنوات الدمعية بزيادة إفراز الدموع؛ إذ أن الإفراز الزائد للدموع يحدث بشكل شائع بسبب انسداد في قنوات التصريف.

والقنوات الدمعية هي الأنابيب الصغيرة التي تصرف الدموع، وإذا انسدت قناة الدموع وأدت إلى التهاب الكيس الدمعي بجانب جسر الأنف، فقد يحدث التهاب مؤلم يؤدي إلى سيلان الدموع.

وقد تكون هذه الحالة خطيرة في حال تسببت الدموع الغزيرة بأعراض شديدة، ويمكن حينها إجراء عملية جراحية تُسمى "تفتيت الدموع الأنفية"، لإنشاء قناة دموع جديدة.

ترهل الجفن عن العين

ووفقًا لما ذكره موقع مستشفى ملبورن الملكي للأطفال في أستراليا، فإن ترهل الجفن أو انقلابه للداخل أو أي مشاكل أخرى في الجفن، قد تكون سببًا للدموع.

وتتمثل أبرز علامات وأعراض ترهل الجفن بتدلي الجفن نفسه، وتدلي جفن واحد أو كلاهما يؤدي إلى زيادة في تدفق الدموع، وتداخل في الرؤية إذا كان الترهل شديدًا.

متلازمة العين الجافة

وقد يبدو الأمر غريبًا، لكن متلازمة العين الجافة ترتبط غالبًا بتساقط الدموع؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن العين الجافة المهيجة وغير المريحة تحفز الغدد الدمعية على إنتاج الدموع بشكل كبير حتى تغمر قنوات تصريف الدموع في للعين، وفقًا لما ذكره موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة.

شلل بيل (Bell's palsy)

واستنادًا إلى موقع المعهد الوطني لاضطرابات الجهاز العصبي والسكتات الدماغية في الولايات المتحدة، فإن شلل بيل هو اضطراب عصبي يتسبب في حدوث شلل أو ضعف مؤقت في جانب واحد من الوجه.

وبحسب ما أشار إليه المعهد، يتعرض أحد الأعصاب المسؤولة عن تحكم العضلات في الوجه للإصابة أو أنه قد يتوقف عن العمل بشكل كامل، ومن أبرز أعراضه دموع العين المنهمرة من عين واحدة.

بعض الأدوية وعلاجات السرطان

ويؤثر تناول بعض الأدوية في تدفق الدموع وحجمها لدى مرضى السرطان بحسب ما نشره موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأمريكية، إذ نشر دراسة هدفت إلى تقييم الملامح السريرية ونتائج العلاج للمرضى الذين يشتكون من الدموع بعد تلقي العلاج الكيميائي، وشملت 17 مريضًا يبلغ متوسط ​​عمرهم بين 14و62 عامًا تقريبًا، وبلغ متوسط ​​فترة متابعتهم 9.6 شهر.

وخلال الفحص بالحقن، أظهرت الدراسة تدفقًا كليًا للدموع لدى 29.4٪ من المرضى، وتدفقًا جزئيًا للدموع لدى 55.9٪ من المرضى، وعدم وجود تدفق للدموع لدى 14.7٪ من المرضى.

وفي دراسة أخرى نشرها الموقع شملت 11 مريضًا يتلقون علاجًا واحدًا كعلاج مساعد ما بعد الجراحة لسرطان المعدة، أظهرت أن الأ 6 من أصل 11 مريضًا زادت كمية الدموع لديهم بعد تناول العلاج مقارنة بما قبل تناوله.