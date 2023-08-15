أعراض القولون العصبي عند النساء.. هل تشمل تقلبات المزاج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب معدي معوي وظيفي مزمن ومنتكس يصيب 9-23٪ من السكان في جميع أنحاء العالم حسب المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.
وذكر المركز أنه غالبًا ما يعاني الرجال والنساء المصابون بمتلازمة القولون العصبي من أعراض متشابهة، ومع ذلك، فإن بعض الأعراض مثل التعب وتفاقم أعراض الدورة الشهرية قد تكون أكثر شيوعًا لدى النساء أو تقتصر عليهن وبعض النساء أفدن بأن الأعراض تزداد سوءًا خلال الدورة الشهرية.
أعراض القولون العصبي لدى النساء
الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة القولون العصبي وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسكري والجهاز الهضمي والكلى هي ألم البطن، والتغيرات في حركات الأمعاء، كالإسهال أو الإمساك أو كليهما.
وأشار المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة إلى مجموعة من أعراض القولون العصبي عند النساء منها:
- إمساك: هو أحد أعراض القولون العصبي الشائعة يسبب ندرة في التبرز إذ يكون صلبًا وجافًا ويصعب تمريره.
- إسهال: مع أنه من أعراض القولون العصبي الشائعة عند الرجال أكثر من النساء، ولكن قد تعاني بعضهن من تفاقم الإسهال وأعراض أخرى أثناء الدورة الشهرية.
- الانتفاخ: هو من أكثر أعراض القولون العصبي شيوعًا، قد يسبب شعورًا بالضيق في الجزء العلوي من البطن وهو غالبًا ما يكون أيضًا من الأعراض المبكرة للدورة الشهرية.
- الأعراض البولية: قد يشمل كثرة التبول، أو الرغبة في ذلك بالإضافة إلى التبول المؤلم.
- ضعف عضلات الحوض: أو ما يعرف بتدلي أعضاء الحوض ويحدث هذا عندما تصبح العضلات والأنسجة التي تحمل أعضاء الحوض ضعيفة أو فضفاضة، مما يؤدي إلى سقوط الأعضاء من مكانها بما يشبه التدلي.
- آلام الحوض المزمنة: وجدت دراسة من عام 2018 أن متلازمة القولون العصبي تحدث في كثير من الأحيان لدى النساء المصابات بألم الحوض المزمن أكثر من عامة السكان، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين هذه الحالات.
- اضطراب الرغبة الجنسية: تعاني بعض النساء المصابات بالقولون العصبي باضطراب نقص الرغبة الجنسية وصعوبة الإثارة المرتبطة بألم العلاقة الحميمة.
- تفاقم أعراض الدورة الشهرية: يمكن أن تتسبب الإصابة بالقولون العصبي بزيادة انقباضات وآلام الدورة الشهرية.
- التعب: التعب هو أحد الأعراض الشائعة لمرض القولون العصبي عند النساء، بما في ذلك سوء نوعية النوم والأرق كما أن مستوى التعب يحدده مستوى أعراض القولون العصبي.
- الصداع النصفي: قد يسبب القولون العصبي الصداع النصفي، حيث تعاني النساء على وجه الخصوص من هذه الأعراض بشكل متكرر.
- الاكتئاب وتقلبات المزاج: يرتبط القولون العصبي باضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب فالنساء المصابات بالقولون العصبي تظهر عليهن أعراض الاكتئاب والقلق أكثر من الرجال المصابين بهذه الحالة.