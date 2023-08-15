أعراض القولون العصبي عند النساء.. هل تشمل تقلبات المزاج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب معدي معوي وظيفي مزمن ومنتكس يصيب 9-23٪ من السكان في جميع أنحاء العالم حسب المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.

وذكر المركز أنه غالبًا ما يعاني الرجال والنساء المصابون بمتلازمة القولون العصبي من أعراض متشابهة، ومع ذلك، فإن بعض الأعراض مثل التعب وتفاقم أعراض الدورة الشهرية قد تكون أكثر شيوعًا لدى النساء أو تقتصر عليهن وبعض النساء أفدن بأن الأعراض تزداد سوءًا خلال الدورة الشهرية.

أعراض القولون العصبي لدى النساء

الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة القولون العصبي وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسكري والجهاز الهضمي والكلى هي ألم البطن، والتغيرات في حركات الأمعاء، كالإسهال أو الإمساك أو كليهما.

وأشار المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة إلى مجموعة من أعراض القولون العصبي عند النساء منها: