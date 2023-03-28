لمرضى السّكري.. 5 عناصر يجب أن تتضمنها وجبة الإفطار خلال رمضان

يستطيع مرضى السّكري الصّيام خلال شهر رمضان في حال تمكّنوا من السيطرة على المرض، واتّباع توصيات الطّبيب بعناية، بحسب هيئة الصحة العامة السعودية. ولجعل تجربة الصّيام أكثر سلاسة، إليك 4 عناصر مهمّة يجب أن تتضمنها وجبة الإفطار لمرضى السّكري.

وعندما يتناول مرضى السّكري وجبة الإفطار، فإنه من المفيد البدء بالحساء لتهيئة المعدة لاستقبال الطّعام. والحرص على تناول سلطة الخضار الطّازجة، إذ أنها غنيّة بالألياف الغذائيّة.

ويجب استهلاك الكربوهيدرات المعقّدة التي تُمتص ببطء، مثل الخبز الأسمر، وحبوب الشّوفان، والبقوليّات. وتناول اللحوم الخالية من الدّهون، والدّجاج منزوع الجلد، والأسماك. ويُفضّل الابتعاد عن الأطعمة المقليّة، أو المصنّعة، والغنيّة بالدّهون والسكّر.