نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني للحياة البرية، مصطفى سانتياغو علي، يشرح لمقدمة برنامج "Nightcap" على شبكة CNN الحقائق المقلقة حول إعادة تدوير البلاستيك.

في حين تعتبر الولايات المتحدة المستهلك الأول بالعالم للمياه المعبأة في الزجاجات البلاستيكية.

حيث يتم تصنيع العبوات البلاستيكية بشكل أو بأسلوب تبقى موجودة ولا تتحلل.

والأمر المهم الذي يجب أن تعلمه أن هناك ارتشاح يحدث في زجاجات المياه هذه، والذي يمكن أن يتسبب في عدد من الأضرار التي تؤثر على الكليتين، وعلى الكبد.. وهناك بعض أنواع السرطان المرتبطة بذلك أيضًا.