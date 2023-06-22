ناقشت طبيبة البحرية المتقاعدة، الدكتورة إيلين مارتي، مخاطر تضاؤل إمدادات الأكسجين على متن الغواصة "تايتان"، وما قد يعنيه ذلك للركاب الموجودين بداخلها.

وقالت مارتي في مقابلة لـCNN إنه "إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة ونحن ننظر إلى الأكسجين المتضائل، فإن انخفاض الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ وتلك الزيادة في ثاني أكسيد الكربون تمثل حالة ذعر كبير".

وتابعت بالقول: "تشعر بأن عالمك يحاصرك، ويبدو الأمر كما لو أن كل شيء يضيق، كما لو كنت في نفق. إنه إحساس مروع يشعر به الناس. يشعرون بأنهم يموتون. لا يمكنهم تصديق أنهم يخسرون حياتهم بهذه الطريقة المرعبة".

وأكدت طبيبة البحرية المتقاعدة أن الإنسان في مثل هذه الحالات يصبح أضعف، مشيرة إلى أنه يصاب بالارتباك و "تصاب بفقدان التركيز وفقدان القدرة على الرؤية. لذلك تفقد الرؤية المحيطية. إنها طريقة مروعة للموت".