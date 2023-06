فاز متسابق يُدعى هنري في برنامج "The Price is Right" (الثمن الصحيح)، لكنّه لم يكن يعلم بالثمن الإضافي الذي كان سيدفعه مقابل حماسه. وعند رفعه لذراعه للأعلى وللأسفل أثناء احتفاله بالفوز، أدّت إحدى حركات الذراع إلى خلع كتف هنري.

ونشر البرنامج على "انستغرام": لقد ربح رحلة إلى هاواي وغرفة الطوارئ. مراسلة CNN، جين موس، تعرض بعض الاصابات السابقة لمتسابقي ومقدّمي هذا البرنامج.