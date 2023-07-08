احذر.. أدوات داخل منزلك قد تحتوي على سموم

المواد الكيميائية الأبدية، مثل مادة "PFAS" الكيميائية، أو مواد "polyfluoroalkyl" أو "perfluoroalkyl" (مواد ألكيل مشبعة بالفلور ومتعددة الفلور) ويطلق عليها اسم المواد الكيميائية الأبدية لأنها تتحلّل ببطء شديد.

وتستخدم هذه المواد الكيميائية بشكل شائع في المنتجات المستخدمة يوميًا مثل أدوات القلي غير اللاصقة أو بعض عبوات الطعام.

لكن بالنسبة لهذه الدراسة الجديدة، اختبر الباحثون عينات من مياه الصنبور بحثًا عن مادة "PFAS"، وأخذت هذه العينات من أكثر من 700 موقع في أنحاء البلاد (الولايات المتحدة الأمريكية) ضمنًا الآبار الخاصة والمصادر العامة.

وجد الباحثون أن مادة "PFAS" الكيميائية موجودة في حوالي 45٪ من عينات مياه الشرب "PFAS" كانت أكثر موجودة في المناطق الحضرية مقارنة مع المناطق الريفية.

ولا تهدف هذه النتائج إلى إخافة الناس، لكنها سبب إضافي لاستخدام فلاتر الكربون المنشط في مياه الصنبور بالمنزل، فقط تذكروا تغييرها بانتظام.

ونعلم أنّ مادة "PFAS" ارتبطت ببعض أنواع السرطان والاضطرابات الأيضية. ولا يزال هناك بحث جارٍ حول المزيد من الآثار الصحية العامة التي قد تتسبّب بها هذه المواد الكيميائية.