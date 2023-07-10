زيادة ظواهر أحداث الطقس التي تحدث "مرة في ألف عام".. إليكم السبب

تشهد المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ظواهر هطول أمطار تحدث مرة في ألف عام بشكل متزايد، إذ هطلت أمطار ستة أشهر بيوم واحد فقط في فورت لودرديل.

وشهدت دالاس وشرق كنتاكي وسانت لويس ويلوستون ظواهر هطول أمطار شديدة مماثلة في عام 2022.

ما هي ظواهر "هطول أمطار تحدث مرة في ألف عام"؟

إنه ليس شيئًا يمكن أن يحدث فقط كل ألف عام. إنها طريقة إحصائية للتعبير عن احتمالية وقوع ظاهرة مناخية شديدة في سنة معينة. لذا فإن فرصة الحصول على ظاهرة تقع مرة في ألف عام تساوي 1 على ألف أو 0.1٪ في عام ما.

هل هطول الأمطار الشديدة يزداد حقًا؟

نعم، هناك زيادات في ظواهر هطول الأمطار الغزيرة للغاية، ولوحظ هطول أشد 1٪ من جميع ظواهر هطول الأمطار اليومية في كل منطقة من مناطق الولايات المتحدة وفقًا لتقييم المناخ الوطني.

وازدادت هذه الأمطار الغزيرة جدًا في الجنوب الشرقي بنسبة 27٪ بين عامي 1958 و 2012. لماذا؟ بسبب أزمة المناخ. تعتبر أحداث المطر هذه التي تحدث مرة في ألف عام نتيجة مميزة لارتفاع درجة حرارة المناخ.

وفقًا لآخر تقييم مناخي أمريكي، فقد أدى تغير المناخ بالفعل إلى تغيير أنماط هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الاحتمال المرتفع لظواهر هطول الأمطار الشديدة.

ويمكن أن يحتوي الهواء الأكثر دفئًا على المزيد من بخار الماء، مما يجعل العواصف قادرة على إسقاط كميات متزايدة من الأمطار.

وإلى أن نتمكن من السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من هذه الظواهر التي تقع مرة في ألف عام.