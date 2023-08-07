أظهر مقطع فيديو لحظة تدخل الضابط إسماعيل بيريز لإنقاذ رضيع حديث الولادة بعدما وُلد داخل السيارة في 24 يوليو، قبل الساعة 11 مساءً بقليل، في مدينة دمينغ بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

قال الضابط بيريز: "رأيت سيارة تعبر الإشارة الحمراء. لذلك عندما ذهبت لإيقافها، توقفت في المستشفى وسمعت عبر الراديو عن حاجتهم لمرافقة".

وبمجرد أن وصل والد الطفل، ميغيل، إلى الطوارئ، دخل خلفه الضابط، وخرج ميغيل من سيارته بسرعة وقال: "مرحباً، ابني على المقعد. ابني على المقعد".

في البداية، ظن الضابط أن الأب كان يتحدث عن طفل صغير، إلى أن فتح باب الراكب ورأى مولودًا جديدًا لا يتحرك، وحينها سارع الضابط بيريز لإنقاذ المولود.