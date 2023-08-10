متحوّر جديد من فيروس كورونا يتفشّى في عشرات الدول.. ما مدى خطورته؟

يتصدّر متحوّر جديد من فيروس كورونا القائمة في الولايات المتحدة، وهو EG.5.

على الصعيد الوطني، يتسبّب EG.5 بحوالي 17٪ من حالات "كوفيد-19" الجديدة المسجلة في البلاد، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وقد يبدو EG.5 كأنه نكهة جديدة تمامًا للفيروس، لكنه ليس كذلك؛ إنه جزء من سلالة XBB المتحدرة من عائلة "أوميكرون".

وبالمقارنة مع XBB.1.9.2، فإن لديه طفرة إضافية في الموضِع 465.

وقد ظهرت هذه الطفرة في متحورات فيروس كورونا الأخرى من قبل. ولا يزال العلماء غير متأكدين من الحيل الجديدة التي يمكن للفيروس القيام بها.

وتوجد طفرة 465 في حوالي 35٪ من تسلسلات فيروس كورونا المُبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، ضمنًا طفرة أخرى تزداد انتشارًا في الشمال الشرقي، وهي FL.1.5.1.