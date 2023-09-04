يتسابق العلماء لفهم متغير فيروس كورونا شديد التحوّر “BA.2.86" الذي حقق قفزة تطورية مماثلة لتلك التي حققها متحوّر “أوميكرون” الأصلي قبل عامين تقريبًا. وتشير بعض الاختبارات المعملية المبكرة الى أن المتحوّر الجديد قد يكون أقل عدوى ومراوغة مناعية مما كان يُخشى في البداية.

ويقول أحد العلماء إن “متحور “BA.2.86” لا يمثل العودة الثانية لأوميكرون.

ولحسن الحظ، توصلت النتائج الأولية في الصين إلى أن السلالة تبدو أقل عدوى من الفيروسات السابقة، كما وجدت دراسة سويدية أن الأجسام المضادة لدينا في الواقع تبدو عاجزة أمامها.