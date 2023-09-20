هل سمعت بتجارب الاقتراب من الموت؟ دراسة قد تفسر ما يحدث للناجين

سجلت دراسة جديدة موجات الدماغ أثناء إنعاش الأشخاص المحتضرين لمعرفة ما يحدث أثناء "تجارب الاقتراب من الموت". ويقول بعض الأشخاص إنه بعد إصابتهم بسكتة قلبية، أي عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، تراودهم رؤى، حيث يرون ضوءً، أو يرون حياتهم بأكملها تومض أمام أعينهم. وأراد الباحثون الحصول على فكرة عمّا يحدث في الدماغ أثناء هذه التجارب.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "الإنعاش" (Resuscitation)، قامت فرق في 25 مستشفى بأمريكا، والمملكة المتحدة، وبلغاريا بتتبع الأطباء إلى غرف المرضى أثناء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي عليهم.