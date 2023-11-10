تلقى رجل يُدعى آرون جيمس من ولاية أركنساس الأمريكية وكان يعمل كهربائيًا في خطوط الجهد العالي، أول عملية جراحية كاملة للعين في العالم.

وأجرى فريق جراحي في جامعة نيويورك لانغون هيلث في مدينة نيويورك الأمريكية، أول عملية زرع وجه ناجحة لعين كاملة وجزئية في العالم لشخص حي.

يسلًط هذا التقرير المصور لمراسل CNN عمر خيمينيز تفاصيل العملية واللقاء مع آرون وعائلته وردود فعل هؤلاء حول العملية الجراحية بالإضافة إلى لقاء مع الدكتور إدواردو رودريغيز، وهو رئيس قسم هانسيورج فيس للجراحة التجميلية، في جامعة نيويورك لانجون والذي ساعد في قيادة عملية الجراحة التاريخية.