كما لو أن لدغة العنكبوت على القدم ليست سيئة بما فيه الكفاية، فقد لقي رجل بريطاني رواجًا على نطاق واسع بعد أن أخبره طبيب سفينة سياحية أن عنكبوت الذئب البيروفي قد وضع بيضًا في إصبع قدمه الكبير.

كان كولين بليك يحتفل بذكرى زواجه الـ35 مع زوجته عندما بدأت قدمه تنتفخ وتتحول إلى ألوان مختلفة، حيث يعتقد كولين أنه تعرض للدغة أثناء وجوده على الشاطئ في مرسيليا بفرنسا.

شق طبيب السفينة إصبع قدمه ووجد "بيضًا" في القيح. تطلبت إصابته بالعدوى 6 أسابيع من المضادات الحيوية الوريدية عندما عاد إلى موطنه، إنجلترا، حيث اكتشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي وجود "جسم غريب" لا يزال في قدمه.

ورغم عدم وجود شك في أن كولين كان يعاني من عدوى خطيرة، إلا أن خبراء العناكب يقولون إنه "لا يمكن لأي عنكبوت على هذه الأرض أن يضع بيضًا في إصبع قدم إنسان".

لدى كولين جميع سجلاته الطبية، وليس هناك أدنى شك في أنه لا يختلق هذا الأمر، ولكن الأطباء وعلماء الحشرات يختلفون حول السبب.

فكما قالت خبيرة الحشرات، البروفيسورة نانسي هينكل، التي أجرت شبكة CNN مقابلة معها: "إذا كنت تعتقد أن سكان المريخ يمكنهم النزول ووضع بيضهم في إصبع قدمك، فأعتقد أن هذا احتمال".