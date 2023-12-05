"الفتاة الخضراء".. قابلوا أصغر سفراء اليونيسف لمؤتمر المناخ "كوب 28"

"لكل طفل الحق في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة" بهذه الكلمات توجهت الطفلة الإماراتية غاية الأحبابي، التي تبلغ من العمر 13 عامًا، إلى الحضور خلال فعاليات استعراض دولة الإمارات لتقرير حقوق الإنسان في جنيف خلال مايو/ أيار الماضي، وقد حصلت على لقب "الفتاة الخضراء" نظرا لاهتمامها بالبيئة من سن صغيرة، ونشر التوعية البيئية لأبناء جيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتحكي الأحبابي لموقع CNN بالعربية عن اختيارها سفيرة اليونيسف لليافعين لـ"كوب 28"، ومصدر إلهامها في مشوارها البيئي وتطلعاتها مع انطلاق مؤتمر المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات.