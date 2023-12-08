اكتشاف جديد قد يساعد في حل لغز سحابة "الطوب" في مجرة درب التبانة

يمنح تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي العلماء نظرة فاحصة على سحابة "الطوب"، وهي سحابة غبار تقع بالقرب من قلب مجرة درب التبانة، والتي من الغريب أنها لا تلد نجومًا جديدة.

ولطالما حيرت سحابة الغبار المعتم الموجودة في مركز مجرتنا درب التبانة العلماء، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، فإن سحابة "الطوب" تحتوي فعليًا على أول أكسيد الكربون المتجمد، مما دفع العلماء إلى التساؤل عن سبب عدم رؤيتهم لأي تشكيلات نجمية.

وهناك عدد لا يحصى من النظريات، وأحد الإجابات المحتملة هو أن المنطقة ما زالت صغيرة جدًا بحيث لا يمكنها ولادة النجوم.

