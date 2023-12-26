تتدرّب ديلايزا دياز البالغة من العمر 9 سنوات على كيفية استخدام أحبالها الصوتية الجديدة، إذ وُلدت باضطراب نادر يُعرف برابطة النواقل، الذي قد يتسبّب بمشاكل في جميع أنحاء الجسم.

وتعلّمت ديلايزا التواصل باستخدام لسانها وخديها لإصدار الأصوات وتكوين الكلمات، المعروف باسم الكلام المشبك.

وفي العام الماضي، قررت ديلايزا وعائلتها إجراء عملية جراحية ترميمية معقدة ونادرة لفتح أحبالها الصوتية.

لم تكن ديلايزا قادرة على التحدّث بواسطة حبالها الصوتية على الفور، لكن بعد أشهر من العلاج، ظهر صوتها الجديد.

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