في لحظات مؤثرة، شاركت مذيعة CNN، سارة سيدنر، خبر تشخيص إصابتها بسرطان الثدي بعدما أشارت إلى أن الإحصائيات تقول إن واحدة من بين كل 8 نساء "ستصاب أو مصابة بسرطان الثدي".

وأضافت سيدنر: "أنا هذه الواحدة من الثمانية في مجموعة صديقاتي... أنا لا أدخن، ونادرا ما أشرب الكحول، وسرطان الثدي غير منتشر في عائلتي. ومع ذلك، فأنا مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة".

ووجهت سيدنر نصيحة إلى النساء قائلة: "إلى جميع أخواتي، من ذوات البشرة السوداء والبيضاء والبنية، من فضلكن، حبًا بالرب، قمن بإجراء فحص الثدي بالأشعة السينية كل عام. قمن بإجراء فحصكن الذاتي، وحاولن اكتشافه قبل فوات الأوان".

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