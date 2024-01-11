وجدت أحدث نظرية نشرت بدراسة جديدة بكلية دارتموث في هانوفر بولاية نيو هامبشير الأمريكية، أن هناك تحليلًا مقلقًا بخصوص اتجاه تنازلي في الكتل الثلجية عبر 82 من أصل 169 حوض أنهار رئيسي في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك نهر كولورادو في الولايات المتحدة، الذي يشق طريقه على طول ولاية يوتا الأمريكية, مما يشكل تهديدا لموارد المياه لملايين الأشخاص.

وتعني قلة تساقط الثلوج أيضًا أداة أقل لمكافحة حرائق الغابات، حيث يمكن أن يساعد ذوبان الثلوج ببطء في تقليل شدة حرائق الغابات في مقابل المياه التي تنضب بسرعة.

وتشكل الثلوج المتناقصة أيضًا تهديدًا للشركات التجارية والرياضات التي تعتمد على الطقس الشتوي.