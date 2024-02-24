تتعرض العاصمة الأرجنتينية لاجتياح من قبل أسراب من البعوض "الزاعجة البيضاء"، المعروفة أيضًا باسم "بعوضة الفيضانات"، لارتباطها بهطول الأمطار الغزيرة.

وقد أظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي كيف تجتاح هذه الحشرات المناطق وتغطي كل ما يمرّ بطريقها.

رغم اللقطات الصادمة في المشاهد، إلا أنّ الظاهرة شائعة، حيث أنها تحدث عادة كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الظروف المناخية والبيئية.

لكن التعرّض للدغة بعوضة الفيضان تتسبب بخطر الإصابة بما يسمى "التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الغربي".

ويمكن أن يؤدي فيروس التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الغربي إلى أشكال حادة من التهاب السحايا العقيم، والتهاب الدماغ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.