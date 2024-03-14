تُوفي بول ألكسندر، الذي قضى غالبية فترة السبعين عاما الماضية من حياته داخل رئة حديدية، متحديًا التوقعات بأن يُصبح محاميا ومؤلفا، عن عمر ناهز الـ78 عاما، بحسب شقيقه فيليب ألكسندر.

أصيب بول بشلل الأطفال في عام 1952، وعانى من الشلل بدءًا من الرقبة إلى الأسفل. وكان عمره آنذاك 6 أعوام، وقد وعده أحد المعالجين بجلب كلب له إذا تمكن من التنفس بمفرده لمدة ثلاث دقائق.

وقال ألكسندر، “طورت طريقة لاستنشاق الهواء للتنفس، وعملت عليها لمدة عام قبل أن أتمكن من الوصول إلى الـ 3 دقائق، وقد وصلت إليها.”

سمح له هذا بمغادرة حدود الرئة الحديدية أثناء النهار، وإنجاز أكثر مما كان يعتقد أي شخص أنه ممكن بالنسبة له، وهي الدراسة في كلية الحقوق وممارسة مهنة مدتها 30 عامًا كمحام في قاعة المحكمة.

كتب بول سيرته الذاتية، وعمل على كتاب ثانٍ.

وفي عام 2022، تحدث ألكسندر لشبكة CNN عن حياته.