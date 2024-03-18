شاهد لماذا تعتبر “أشباه الموصلات” أساسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي

في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد هذا العام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقش جون نيوفر، رئيس رابطة صناعة أشباه الموصلات، إعطاء الأولوية للتجارة الحرة، والدور الحيوي لأشباه الموصلات في تطور الذكاء الاصطناعي.

قال نيوفر إنه "عندما يتعلق الأمر بالتقنيات التي تقودها الجهات الفاعلة مثل الذكاء الاصطناعي، فإن السماء هي الحد الأقصى".

وأضاف أنه لا يمكن تخيل الفوائد التي يمكن أن يجلبها هذا الأمر، ولهذا السبب فإنهم يعتقدون أن الرقائق، أساسية جدًا لنجاحهم الاقتصادي والاجتماعي.