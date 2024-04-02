دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستخدم بعض الصائمين في شهر رمضان التكنولوجيا والتطبيقات الذكية بشكل متزايد، حيث تتنوع هذه التطبيقات من تنبيهات أوقات الصلاة ومواعيد الإفطار إلى تلك التي تساعد في تتبع الصحة واللياقة البدنية للمحافظة على نمط حياة صحي خلال فترة الصيام.

فيما يلي مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي يلجأ إليها الصائمون خلال رمضان:

تنبيهات مواعيد الصلاة والإفطار/السحور: توفر تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة تنبيهات قابلة للتخصيص للصلاة اليومية ومواعيد وجبات الإفطار والسحور مما يساعد الأفراد في البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالتزاماتهم الدينية وجدول الصيام .

تطبيقات الزكاة: تسهل التكنولوجيا حساب وتوزيع الزكاة من خلال توفير حاسبات الزكاة ومنصات للتبرع عبر الإنترنت للجمعيات الخيرية.

تطبيقات التلاوة الصوتية وتطبيقات ترجمة القرآن: تتيح هذه التطبيقات للمسلمين التفاعل مع النص القرآني والمحتوى الروحي بسهولة على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الترجمات والتفسيرات بلغات متعددة.

الوصول إلى وصفات الطبخ عبر الإنترنت: تستضيف مواقع الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث مجموعة متنوعة من برامج الطبخ الرمضانية، مما يسمح للأفراد باستكشاف تقاليد الطهي الجديدة وإعداد أطباق خاصة بالإفطار والسحور .

تبادل التهاني في شهر رمضان: تتيح وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل للمسلمين تبادل التهاني والتبريكات مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

التطبيقات الصحية: توفر تطبيقات الصحة واللياقة البدنية ميزات مثل احتساب السعرات الحرارية، وتتبع النظام الغذائي، والتذكير بشرب الماء بعد الإفطار، كما تضم تمارين روتينية مصممة خصيصًا لشهر رمضان. تساعد هذه التطبيقات الأفراد في الحفاظ على نظام غذائي متوازن خلال ساعات التوقف عن الصيام .

سجادة الصلاة الذكية والبوصلة الإسلامية: تعمل المنتجات المبتكرة مثل سجادات الصلاة الذكية المجهزة بشاشات رقمية لأوقات الصلاة واتجاه القبلة، بالإضافة إلى البوصلات الإسلامية الرقمية، على تعزيز تجربة الصلاة للمسلمين، خاصة عند السفر أو في المناطق ذات الوصول المحدود إلى الطرق التقليدية.